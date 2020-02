Oposición cuestionó llamado de Piñera a acuerdo para la paz

Representantes de partidos de oposición cuestionaron el llamado del Presidente Piñera a un acuerdo para la paz y pusieron condiciones para apoyar la postura del Ejecutivo.

La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, planteó que es "imposible que el gobierno tenga alguna capacidad de convocar a un acuerdo por la paz real, ha vulnerado los derechos humanos de la gente, se ha preocupado que en Chile todo siga igual para proteger sus privilegios".

"El Presidente no entiende que no habrá paz mientras no exista justicia y transformaciones profundas", insistió.

El senador José Miguel Insulza (PS) espera que "no sea centrado en el puro tema de la violencia, porque eso es escurrirle el bulto al problema de fondo. Además el entorno no fue el mejor, porque el desafío es que no solamente hay que condenar esto, porque el Presidente todavía está en el tono de cuando declaró la guerra".

El timonel de la DC, Fuad Chahín, recalcó que "es fundamental que seamos capaces de enfrentar y aislar la violencia. En la Democracia Cristiana siempre vamos a estar disponibles para un acuerdo en ese sentido, pero al mismo tiempo invitamos al Presidente a que de una buena vez construyamos un pacto económico-social, humanizar nuestro modelo de desarrollo".

"Creo que sí somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio constitucional, en un pacto económico y social que corrija las desigualdades y por otro lado enfrentar y aislar con fuerza a los violentistas, podemos salir de esta crisis, pero son las tres anteriores al mismo tiempo", dijo.

Desde el oficialismo, el senador Francisco Chahuán (RN) dijo que "tengamos claridad en lo que está en juego el día de hoy es justamente la preservación de nuestra democracia".

"El llamado que hacemos a la oposición es a estar a la altura de las circunstancias y condenar la violencia, ser capaces también de sacar adelante la agenda legislativa que va a restablecer el sentido de autoridad de las policías, pero por otra parte también el llamado al gobierno es a entender que no estamos en un momento de normalidad y se requiere un gobierno de unidad nacional", puntualizó.