Boric se reunió con víctimas del Sename en cita de la Comisión Verdad y Niñez

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles una reunión con víctimas de maltrato y abandono que estuvieron bajo el cuidado del Estado, en el marco del trabajo de la Comisión Verdad y Niñez, instancia que busca esclarecer y reparar las vulneraciones de derechos ocurridas en el otrora Sename.

El encuentro se desarrolla en La Moneda y reúne a autoridades de gobierno y a representantes de quienes fueron afectados por el sistema de protección, luego de que la comisión entregara un informe que dio cuenta de graves violaciones a los derechos humanos al interior de la red.

En paralelo, el Ejecutivo continúa avanzando en la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplaza el modelo anterior.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó que "se trata de un cambio estructural que busca mejorar las oportunidades de los jóvenes que han infringido la ley".

"Estamos dando un paso importante para que los jóvenes que han infringido la ley puedan reinsertarse en la sociedad. Este nuevo servicio tiene más herramientas para aquello, se crea un sistema y se modifican las principales normas del sistema de responsabilidad penal adolescente", afirmó.

El secretario de Estado añadió que se trata de "una reforma muy significativa" que deberá ser evaluada en el tiempo para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Consultado por la continuidad de esta política en el próximo gobierno, Gajardo enfatizó que se trata de una transformación legal que debe seguir su curso.

"Es una reforma hecha por ley, tiene que continuar, y lo que le va a corresponder a la próxima administración es entregar los antecedentes para la evaluación al Congreso Nacional", explicó.

La reunión, que comenzó pasadas las 11:00 horas, se mantiene en desarrollo y se espera que tras el encuentro las autoridades entreguen un balance sobre los avances en materia de reparación y garantías de no repetición para las víctimas del sistema de protección estatal.