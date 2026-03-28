Parisi criticó "bencinazo" de Kast: "Hagámoslo bien, rebajemos el impuesto específico"

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, volvió a referirse a la histórica alza de combustibles que entró en vigencia este jueves, asegurando que una parte importante del nuevo precio responde al impuesto específico.

El economista sostuvo que, tras el incremento, una persona pagó 37.005 pesos por cargar combustible, de los cuales más de 9.780 pesos corresponderían a ese gravamen. "Es decir, 26% del litro corresponde a impuesto específico a los combustibles", afirmó en una publicación en redes sociales.

Parisi criticó además al Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast, señalando que el denominado "bencinazo" representa un golpe para la clase media. "Después del bencinazo y bofetazo a la clase media propinado por Kast y sus ministros, ¿quién está pagando el costo y ajuste en el que se suponía que todos tenemos que apretarnos el cinturón? La clase media y la clase media emergente", expresó.

En esa línea, insistió en que el alza "es básicamente para recaudar más impuesto específico a los combustibles", y aseguró que "es mentira que todo el mundo está pagando el ajuste".

Finalmente, el exabanderado presidencial hizo un llamado directo al Gobierno para modificar el tributo: "Hagámoslo bien. Rebajemos el impuesto específico a los combustibles. Ya que son cerca de 9.000 pesos, bajémoslo del 26% al 13% para que todos paguen el ajuste".