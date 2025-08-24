Figueroa: Críticas oficialistas sobre candidatura de Jadue "reducen al extremo" el acuerdo logrado

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, respondió a las críticas que emanan desde el interior del oficialismo sobre la candidatura de Daniel Jadue a diputado por el distrito 9, alegando que "reducen al extremo" el acuerdo alcanzado en la lista parlamentaria, en cuyas conversaciones "no hubo ningún veto a ningún" nombre.



Algunos personeros oficialistas han manifestado su incomodidad sobre la campaña del exalcalde de Recoleta a raíz de que está siendo investigado en calidad de imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares, lo que, actualmente, lo tiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

El otrora jefe comunal arriesga hasta 18 años de prisión; situación que incluso incomodó a la candidata presidencial oficialista y de la DC, Jeannette Jara, que señaló que "hubiese preferido que se defienda en tribunales".

Ante esto, durante una entrevista en El Mercurio, Figueroa aseveró: "Como bloque oficialista, hemos enfrentado dos negociaciones electorales, que son la elección municipal, la de gobernadores del año pasado y, ahora, la parlamentaria. En ninguno de los dos hubo reparos ni vetos a alguna candidatura".

"Tenemos a una lista con más de 180 candidatos y, por lo tanto, enfocarse en la candidatura de Daniel Jadue es reducir el calor del acuerdo al que llegamos. No ha habido ningún representante de los partidos políticos sentado en la mesa que haya hecho alguna objeción, reclamo o veto por algún candidato, y eso incluye a Jadue", enfatizó.

Asimismo, la exembajadora afirmó que "acá hay personeros del oficialismo que han opinado, por lo que no es el oficialismo" en general: "Le disminuyo valor a las opiniones que puedan tener de manera individual cada representante de los partidos; no obstante, me entiendo con ellos y ninguno ha hecho alusiones o comentarios sobre las candidaturas".

Esta mañana, Figueroa volvió a referirse al tema y reafirmó que "hubo un acuerdo con siete fuerzas políticas desde la DC al Partido Comunista. Creo que ese tipo de liderazgo es lo que necesita el país para poder garantizar gobernabilidad".

"En ese marco, no tiene sentido detenernos en una candidatura en particular de las más de 180 que inscribimos", insistió.

Figueroa matizó incomodidad de Jara: "Hay que escuchar la declaración completa"

Sobre los dichos de Jara, Figueroa matizó que "hay que escuchar la declaración completa que dio la candidata. Ella parte señalando que este es un debate de los partidos y que no le compete resolver cuáles son las planillas de nombres (paralamentarios)".

"Más allá de su opinión personal, es respetuosa de lo que se ha acordado. Por lo tanto, yo me quedo con eso (...), porque no se explaya solo por un deseo personal", aseguró la secretaria general del PC.

Sobre las equivocaciones que la exministra del Trabajo ha cometido sobre su programa de Gobierno, Figueroa reconoció que "han existido imprecisiones, pero no estamos hablando de una cuestión donde haya dolo de mentir o engañar a la ciudadanía".

"Pretender en aquello construir la imagen de una debilidad me parece que es absolutamente lógico que lo haga el mundo opositor, que lo que busca es cuestionar la candidatura de Jara", concluyó.