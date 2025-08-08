Negociación parlamentaria trabada: FA exige 40 cupos

Una compleja semana está terminando para la coalición Unidad por Chile, marcada por un doble frente de conflicto: la negociación trabada por la lista parlamentaria y las tensiones programáticas en el comando de su candidata presidencial, Jeannette Jara.

Pese a las constantes reuniones entre los líderes de los 10 partidos de la alianza en la sede del Partido Socialista (PS), en Santiago Centro, aún no se ha logrado llegar a un entendimiento para la conformación de la lista de candidatos al Congreso.

El nudo principal de la negociación tiene que ver con la distribución de cupos, donde el Frente Amplio (FA) se ha resistido a bajar su pretensión de 40 cupos. La justificación del partido del Presidente Gabriel Boric es que son la bancada más numerosa en el Congreso actualmente y que, por tanto, su solicitud es proporcional a su representación.

En ese sentido, el secretario general del FA, Andrés Couble, defendió la postura de su colectividad, afirmando que "es un hecho de la causa que nuestra bancada es la más grande y, por lo tanto, teniendo la bancada más grande y más grande a defender en esta elección, somos el partido que hoy día está pidiendo más cupos, pero menos en proporción al tamaño de la bancada".

"Es muy clásico en una negociación que cada uno trate de decir que los otros son los que están trabando. Yo creo que hoy día todos los partidos tenemos que revisar nuestras pretensiones y hacer gestos, porque con que uno u otro se baje no alcanza; tenemos que todos los partidos adecuar nuestras pretensiones si queremos lograr la lista única", sostuvo el dirigente.

Por su parte, José Toro, secretario general del PPD, señaló que "siempre son un problema todas las aspiraciones de todos los partidos porque no es fácil aunar las legítimas voluntades y, por supuesto, también los partidos más grandes deben hacer los sacrificios que corresponde".

"El programa se está discutiendo": Jara desdramatiza polémicas



Paralelamente a esta negociación, la candidatura de Jeannette Jara ha debido enfrentar sus propios desafíos internos. Las tensiones se han hecho evidentes a raíz de los nuevos lineamientos económicos, más moderados que los expuestos durante la primaria, y del rol protagónico que ha adquirido el economista Luis Eduardo Escobar en el comando.

La polémica se acentuó con un notorio lapsus de la abanderada, quien el miércoles, en un conversatorio sobre el futuro de la minería en Chile, descartó que la nacionalización del cobre y el litio formara parte de sus propuestas, pese a que esta era una de las ideas contenidas en el programa de siete páginas de su campaña de primaria.

Ante las consultas de la prensa en San Antonio, la candidata buscó hoy desdramatizar el debate y aseguró que está más enfocada en "los problemas que las personas tienen" que en las "discusiones que se dan a través de la esfera más política", las cuales, según ella, son las que "menos me preocupan".

"El programa se está discutiendo, pero los ejes del programa son crecimiento, temas sociales como seguridad pública, vivienda y salud, además de educación", subrayó.