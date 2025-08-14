PS asegura que la DC estará en la lista mayoritaria del progresismo

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, apuntó este jueves que, si bien la negociación por una gran lista parlamentaria del progresismo se extenderá hasta el sábado, los candidatos de la Democracia Cristiana serán parte de esa nómina.

En medio de una reunión con dirigentes de la Falange en la sede del PS, Escalona sostuvo ante la prensa esta tarde noche que están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo, el que permitirá inscribir el pacto en el Servicio Electoral en el último día de plazo.

"Se están incorporando las observaciones, que eran compromisos que ya habíamos tomado con la DC: se están formalizando en la planilla que vamos a revisar mañana (viernes). En consecuencia, en este momento, la DC forma parte de la definición y redacción del documento que vamos a entregar al Servel el sábado, y de la lista de candidatos y candidatas", subrayó.

Escalona hizo esta aclaración después de que el presidente de la Falange, Francisco Huenchumilla, se abriera a un "plan B" en caso de no pactar con la alianza de Gobierno, que implica sumarse a la lista que buscan inscribir la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista y el Partido Popular.

Antes de concurrir a la sede del PS, el timonel DC había planteado: "En una negociación de esta naturaleza, lo que siempre dificulta el acuerdo es la concurrencia de incumbentes en los distintos distritos: cuando los partidos tienen diputados ahí, y los distritos son más chicos, los intereses partidarios confluyen, y eso dificulta muchas veces el acuerdo".

"Cuadrar eso es lo que retrasa muchas veces los acuerdos, pero voluntad de acuerdo hay", aseveró el senador Huenchumilla.

Mulet no le cierra la puerta a la DC

Aunque reconoce que "es poco probable" que se incorporen a su lista parlamentaria, el diputado Jaime Mulet (FRVS) confirmó estar "esperando la situación de la DC" para inscribir el pacto ante el Servel.

"Queremos tener todo bien cerradito, los nombres, aunque el pacto se puede inscribir hoy, mañana o hasta el sábado, y los nombres se pueden entregar el lunes. Pero estamos contentos, tranquilos, trabajando, difundiendo la posibilidad de que, a través de todos los candidatos y candidatas, vayamos con las ideas regionalistas verdes, la defensa de las regiones", afirmó el exprecandidato presidencial.

Con todo, "si vamos a una lista con algún otro actor del mundo progresista, felices, y si no, también", manifestó.