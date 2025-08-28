RN solicitó la inhabilitación de Jadue como candidato al Congreso

A través de su abogado Marcelo Brunet, Renovación Nacional (RN) presentó este jueves ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana una solicitud para declarar la inhabilidad del ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue, figura del Partido Comunista (PC), como candidato al Congreso.

La acción está fundamentada en lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución de la República, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona, por estar acusada en un delito que merezca pena aflictiva.

Esto sucede luego de que la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, confirmara hoy la acusación por parte del Ministerio Público a Jadue por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal, supuestamente cometidos cuando lideró la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia del Covid-19.

Con esta decisión, la preparación de juicio oral fue reagendada para el próximo 8 de octubre, a cinco semanas exactas de las elecciones parlamentarias donde el exalcalde compite por un cupo como diputado por el Distrito 9.

"Al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato", dijo Brunet.

"Esperamos que esto se cumpla, por eso solicitamos la declaración de su inhabilidad como candidato al Tribunal Electoral Regional", agregó el abogado.

En su acusación, la Fiscalía solicitó un total de 18 años de cárcel en contra de Jadue, que se encuentra bajo arresto domiciliario total.