Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, no podrá repostular al Senado

El Tribunal Electoral (Tricel) confirmó este lunes que la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, no podrá postular al Senado por el Maule en las elecciones de noviembre.

La decisión se debe a que la parlamentaria ya ha cumplido con sus dos periodos consecutivos en el cargo, por lo que se revocó la postura del Servel, que había aceptado la candidatura, en un hecho similar al ocurrido con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Este hecho proviene de una reclamación presentada por los partidos Radical, Liberal, Frente Amplio, PPD, DC, PS y PC, quienes acusaron la irregularidad en la inscripción.

Polémica por "mitad del periodo"

En la reclamación, que fue acogida con voto dividido, se indica que "la actual senadora asumió dicha función el día 11 de marzo de 2010, participando en la sesión de instalación del nuevo Senado el 11 de marzo de 2014 a las 9:15 horas, para luego, a las 12:13 horas del mismo día, jurar como Ministra de Estado. En consecuencia, ejerció su cargo de Senadora hasta después del mediodía de esa jornada, lo cual determina que traspasó el umbral de la mitad de su período, debiendo entenderse que ostentó la función por el lapso completo, conforme a la preceptiva constitucional".

Posteriormente, "en las elecciones de 19 de noviembre de 2017, la candidata es nuevamente electa senadora, asumiendo su cargo el día 11 de marzo de 2018", en lo que se asume fue su segundo periodo en el puesto.

"Actualmente la Senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada y la reclamación debe acogerse", aseguraban.

La sentencia explica que dos de los jueces votaron en contra, ya que dicen que la mitad del periodo no corresponde a la fecha estimada por los reclamantes, aludiendo a que debería haber estado en funciones a la medianoche del 11 de marzo para cumplir con ese supuesto.