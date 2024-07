Boric: Con el PC tenemos una diferencia, pero la política internacional la dirijo yo

Desde Dubai, el Presidente Gabriel Boric insistió en que el régimen de Nicolás Maduro debe mostrar las actas íntegras de las elecciones del domingo para despejar las dudas de la ciudadanía, y enfatizó que pese a las diferencias con el Partido Comunista chileno frente a Venezuela, la alianza de Gobierno seguirá intacta.

Después de que parlamentarios del Socialismo Democrático incluso llamaran a sacar al PC del oficialismo, el Mandatario reflexionó que "la alianza de Gobierno que tenemos en Chile es diversa, y si yo hiciera (un problema) de cada diferencia que existe con algún parlamentario, o alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar".

"Con el PC tengo una excelente relación en lo cotidiano, ha sido un partido importante para la sustentación del Gobierno, con permanentes aportes, y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que, tanto ellos como todos los demás entienden, que la política en materia internacional la dirijo yo, como Presidente de la República y como Jefe de Estado", subrayó.

En definitiva, "no me parece que sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros, y creo que lo están. Tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola", militante comunista que, en la víspera, respaldó la postura del Ejecutivo.

Considerando que junto al oficialismo "tenemos muchísimos desafíos en común" para Chile, "no voy a hacer de esto un tema de política interna (...) hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean transparentes, y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna".

VUELVE A EXIGIR LAS "ACTAS ÍNTEGRAS"

En ese sentido, Boric recalcó su postura en este caso, en el día después de que el régimen de Maduro expulsara desde ese país al personal diplomático chileno, y defendió que "no hemos hecho otra cosa que sostener algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia: que es un imperativo que los resultados de cualquier elección, y en particular ésta en Venezuela, sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno".

"Esto se cumple mediante la publicación integral de las actas de las mesas de votación", recalcó el presidente, agregando que "toda la discusión de adjetivos resulta irrelevante a la hora de hacer valer lo que Chile defiende como un principio de su política exterior".

Finalmente, el Mandatario envió un mensaje al pueblo venezolano: "Sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete", remató.