Dirección del PC evaluará regreso de Jara a la comisión política

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, abordó en El Primer Café la situación interna de la colectividad tras el anuncio de la excandidata presidencial Jannette Jara de continuar con su militancia y retomar sus funciones en la comisión política.

El timonel del PC afirmó en Cooperativa que "vamos a conocer en la dirección del partido los alcances de la argumentación (de Jara). Le ha tocado en este caso a Bárbara (Figueroa), como secretaria general del partido, las conversaciones con Jannette".

"En el partido hay un espacio colectivo donde todos tenemos iguales derechos y deberes, donde (...) nos articula la política y, por consiguiente, asumimos que tenemos coincidencias con esa política que hemos elaborado entre todos".

Así, sobre su rol en la comisión política, Carmona dijo que "yo asumo que todo eso está despejado y en las integraciones siempre hay espacio de aporte significativo de quienes formamos parte de la conducción en planos distintos de las tareas partidarias".

Denuncia interna contra Jadue

El dirigente también se refirió al "movimiento de placas" que vive el PC tras la denuncia interna contra Daniel Jadue, presentada por los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo.

Esto luego de que el exalcalde de Recoleta acusara a los secretarios de Estado de ser cómplices de la Fiscalía en la causa en su contra por el caso Farmacias Populares.

Carmona afirmó que "van a juntarse distintas experiencias, vivencias políticas de compañeros que estuvieron todo este tiempo en las tareas parlamentarias, otros estuvieron en las tareas municipales, otros estuvieron en tareas de gobierno. Hay bagaje que se incorpora y el partido es un ente abierto, recoge mucho de eso".

Sobre la carta enviada al Tribunal Supremo contra el alcalde de Recoleta, Carmona enfatizó que "tiene curso en los espacios que corresponden" y que espera que "las partes lleguen a disponerse a encontrar las explicaciones mediante que reparen potenciales afectaciones".