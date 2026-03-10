Orellana sobre el futuro de la agenda de mujer: Estamos a la espera de saber qué Kast predomina

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a horas de terminar su cargo, abordó el escenario que enfrentará la agenda de género con la llegada del próximo gobierno y la incertidumbre que existe respecto de la línea que adoptará el Presidente electo, José Antonio Kast.

En entrevista con Cooperativa, la secretaria de Estado fue consultada sobre un eventual retroceso en políticas públicas de género y derechos sexuales y reproductivos.

"Estamos a la espera de saber qué presidente electo es el que predomina", advirtió Orellana, "el que ganó diciendo que no era su prioridad aquello que fue siempre su prioridad, o el que corre a reunirse con el líder y financista de las redes ultraconservadoras en el mundo, el presidente de Hungría, Víctor Orbán".

Sin embargo, la jefa de cartera explicó que, en el proceso de traspaso de mando con la futura ministra Judith Marín, ambas mostraron disposición para centrarse en materias de gestión que ya se encuentran establecidas, como la implementación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

Polémica por lienzo de la UDI sobre el "verdadero legado feminista"

La ministra también se refirió a la polémica generada durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, luego de que la UDI desplegara un lienzo con el rostro del exsubsecretario Manuel Monsalve junto a la frase "El verdadero legado feminista de Boric".

Orellana cuestionó duramente la acción y la calificó como "de muy mal gusto", señalando que resulta inapropiado utilizar la imagen de un agresor en el contexto del 8M. La reflexión es, "¿no hay algo mejor que puedan proponer, a punto de ser gobierno? Es una cosa muy, muy llamativa de falta de proyecto".

Respecto al caso del exsubsecretario, Orellana coincidió con la autocrítica realizada horas antes por el Presidente Boric, reconociendo que el manejo inicial "fue un error". Además, la ministra confezó que más allá del impacto político, fue el momento personal más duro de su gestión e hizo un llamado a centrar el debate en el proceso judicial.