El diputado Hugo Gutiérrez (PC) salió a defenderse a raíz del video difundido anoche por el que se le acusa de intentar eludir una fiscalización cuando se trasladaba en un auto en Iquique, y donde se le ve asegurando que no podía ser controlado ya que, como parlamentario, es "más autoridad" que ellos. En un registro dado a conocer este domingo, el diputado relató que se detuvo frente al ex Regimientos "Granaderos" para tomar un foto, que le fue solicitada para un reportaje, debido a que dice estar acusado de participar en un ataque incendiario contra el edificio. En ese momento es cuando "un vehículo, contra el tránsito, me obstaculiza la salida", del cual se bajan seis efectivos navales, según su versión. "Piden catastrar a mi familia, les digo que eso no se puede, no es adecuado; más aun cuando escucho un entrevero entre funcionarios que están pegándoles a los vidrios y veo a mi mujer pidiéndoles que se calmen, me genera una molestia profunda", acusa el diputado, que apuntó una actuación "abusiva y prepotente" de los policías marítimos.

