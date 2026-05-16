Zampedri sufrió durísimo golpe en el rostro ante Limache y tuvo que salir en camilla

El delantero Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, sufrió un durísimo golpe en el rostro en el partido contra Deportes Limache en Quillota, y tuvo que dejar el terreno de juego en camilla, siendo reemplazado por Juan Francisco Rossel (36').

Al final del primer tiempo, tuvo que llegar la ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial.

Pasada la media hora de juego, Misael Llanten fue a presionar al "Toro" en la mitad de cancha y Zampedri cayó directo con el rostro en el césped sintético, y después fue impactado por el propio jugador de Limache, generando la preocupación inmediata de compañeros y rivales.

En la transmisión oficial, en algunos momentos, se pudo ver el rostro de Zampedri con sangre, teniendo que ser atendido por el cuerpo médico de la UC, que decidió sacarlo por precaución en camilla, directamente al camarín del estadio "Lucio Fariña".

Zampedri fue autor del primer gol del partido (6') y lleva 12 anotaciones en el torneo, liderando la tabla de goleadores. Fue reemplazado por Rossel, quien apenas dos minutos después de entrar anotó el 2-0 para la UC.

Además, por el cambio de Zampedri, se aplicó el protocolo de conmoción, por lo que Católica mantiene sus cinco cambios en el partido.