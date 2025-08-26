Jara sobre disputas oficialistas: No soy la mamá de ninguno de los dirigentes

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), abordó este martes la polémica por las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Carmona cuestionó al exsecretario de Estado por su énfasis en los recursos por encima de las necesidades sociales en áreas como salud y educación pública. Dado esto, dentro del oficialismo ardió troya, y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), también vocero de la campaña de Jara, acusó al dirigente de causar "fraccionamiento, distancia y ruptura" al interior de la coalición.

La replicas al parlamentario llegaron desde la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien aseveró en Cooperativa que al senador Lagos Weber "no le compete dar respuesta a los presidentes de los partidos. No es vocero de la coalición; es vocero de la candidatura. Su labor es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata".

En ese contexto, Jeannette Jara intentó calmar la controversia y aseveró que "aquí somos todos adultos. La verdad es que estoy concentrada en otros temas".

Sin embargo, reparó en si los comentarios del presidente del PC aportan en su candidatura y afirmó que "cada persona es responsable de sus propios dichos. Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no, y si son las vías más adecuadas o no".

"Cada uno de los que está opinando, por un lado y para el otro, creo que son todos adultos, gente con harta experiencia, y yo les pediría que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está ente nosotros, está al frente", enfatizó.

"Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser presidenta de Chile para darle soluciones a Chile", concluyó.