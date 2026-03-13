Malcolm se enfrenta al caos familiar en nuevo trailer del revival

Este jueves, plataforma Hulu lanzó el trailer oficial de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", revival de la icónica serie de los 2000.

En el adelanto, el personaje de Frankie Muniz -que tiene una hija y una nueva novia- cuenta cómo ha mejorado su vida desde que se alejó de su familia.

Sin embargo, la tranquilidad de Malcolm se derrumba cuando Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), sus padres, lo obligan a asistir a la fiesta por su 40º aniversario de matrimonio.

Así, los Wilkerson revirián las dinámicas que parecían haber quedado atrás, desatando el caos en la reunión familiar.

La nueva versión de la serie contará con el regreso de Christopher Masterson en el papel de Francis, Justin Befield como Reese y Emy Coligado como Piama. En tanto, Caleb Ellsworth-Clark reemplazará a Erik Per Sullivan en el rol de Dewey, mientras que Anthony Timpano y Vaughan Murrae serán Jamie y Kelly, los hermanos menores de la familia.

La miniserie, que tendrá varias de las voces del doblaje original, llegará a Disney+ el próximo 10 de abril.