Cristián Zavala: "Creo que este año puedo tener mi mejor versión"

El delantero de Coquimbo Unido Cristián Zavala se refirió a su presente deportivo y aseguró que tiene esperanzas en que este 2026 sea el de su "mejor versión".

En la antesala del compromiso de este sábado ante Universidad de Chile, el atacante del cuadro "pirata" Cristián Zavala dialogó con DSports y reflexionó sobre su presente deportivo, asegurando que está en condiciones de exhibir el peak de su rendimiento durante la presente campaña.

"Estoy más maduro, aunque me sigo mandando 'cagadas' como todas las personas, pero siempre busco lo mejor para el equipo", reconoció el exjugador de Colo Colo.

En esa línea, agregó que "estoy en una etapa de mi vida donde me siento tranquilo, con ganas de entrenar, y creo que este año puedo tener una de mis mejores versiones".

Respecto a las facetas de su juego que aún busca perfeccionar, el extremo hizo una autocrítica: "El tema de la definición es algo que siempre lo he tenido al debe. Este año llevo pocos minutos jugados y ya tengo un gol, así que algo he mejorado", sostuvo.

Finalmente, Zavala destacó la gestión aurinegra para mantener la base del plantel que logró levantar el título de campeón en 2025, factor que considera clave para el éxito del equipo.

"La mayoría de los jugadores estuvimos el año pasado en el club. Solo se fueron cuatro jugadores y el resto seguimos siendo los mismos. Entonces, se sigue llevando la misma idea de tener un buen grupo, un buen camarín y remar todos para el mismo lado", sentenció.