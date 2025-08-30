Senador Araya: Pareciera que el PC no tiene interés en que Jara sea Presidenta

El senador Pedro Araya (PPD) abordó en Cooperativa las tensiones que han generado los comentarios del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, al interior del pacto oficialista y el eventual efecto negativo en la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario fue tajante y sostuvo que "pareciera que Lautaro Carmona y algunos dirigentes del PC no tienen ningún interés de que Jeannette Jara gane la elección presidencial".

Lo anterior, apuntó, porque "sin duda que las declaraciones de Carmona en nada han ayudado a la candidata durante estos días. Llevamos varios días donde la principal noticia son las declaraciones de Carmona y de varios altos dirigentes del PC, y no estamos hablando del programa de Jeannette Jara o de cómo vamos a conquistar el voto de los chilenos y chilenas".

Araya reconoció, en esa línea, que el timonel comunista pone "en entredicho el liderazgo de Jeannette Jara, porque justamente es su partido el que aparece generando estas polémicas, no es otro de los partidos aliados".

"Lo que esperamos es que se pueda corregir a la brevedad para poder salir ya de estos dimes y diretes y enfocarnos de lleno en la campaña presidencial", afirmó.

No obstante, dejó la responsabilidad en la candidata de resolver las discrepancias, porque "no se están generando por los partidos aliados, sino por su propio partido, que fue el que la llevó a las primarias y debería ser el soporte de la campaña presidencial. Mi impresión es que esto es un tema a resolver internamente".

"El PC obstinadamente insistió en llevar a Daniel Jadue"

Por otro lado, el senador se refirió a la candidatura parlamentaria del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y la solicitud de inhabilidad que ingresó Renovación Nacional al Tribunal Electoral por ser imputado en los delitos de cohecho y fraude al fisco, supuestamente cometidos cuando lideró la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La acción llegó justo después que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago confirmara la acusación por parte del Ministerio Público contra Jadue, lo que suspende los derechos ciudadanos del acusado.

En ese sentido, Araya reconoció que "RN tiene razón cuando señala que él no podía ser candidato porque no tiene uno de los requisitos que exige la Constitución, que es tener la condición de ciudadano. Entonces, efectivamente se va a generar un problema porque probablemente el Tribunal Electoral va a fallar como ha sido tradicionalmente cuando hay un candidato acusado".

"Y eso, una vez más, nos va a volverá centrar en otra polémica que podría ser absolutamente evitable", enfatizó.

Asimismo, expuso que al Partido Comunista se le hizo ver la complejidad de la candidatura del exalcalde, pero "el PC obstinadamente insistió en llevarlo. Varios partidos del Socialismo Democrático hicimos ver la inconveniencia, por lo que iba a implicar".

"Primero, en el caso de que hasta antes que se realizara la calificación de los candidatos, él pudiera estar acusado y, como consecuencia, no logre llegar a la papeleta. Y segundo, por el problema que iba a significar, porque sin duda que con esto le regalamos gratis a los contendores de Jeannette Jara o a nuestros contendores políticos un tema respecto de temas de probidad", argumentó.