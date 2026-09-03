Republicanos destacan figura de Escalona como defensor de "los intereses de Chile"

Transversales muestras de apoyo y elogios políticos ha recibido el histórico militante socialista y exparlamentario Camilo Escalona, que está frágil de salud producto de un avanzado cáncer de próstata.

Si bien no ha entrado en riesgo vital, el expresidente del Senado se encuentra internado en coma inducido en la Clínica Indisa (comuna de Providencia) y la noche del miércoles fue visitado por diversas figuras políticas, como el expresidente Gabriel Boric, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, y su homólogo de la DC, Álvaro Ortiz.

Allí, Escalona, de 71 años, también recibió la unción de los enfermos de parte del sacerdote jesuita Fernando Montes, el mismo que lo casó con la periodista Jimena Tricallota.

En este contexto, diversos parlamentarios han destacado la figura y el rol que tuvo el otrora presidente del PS durante la época de la Concertación y la transición democrática; entre ellos, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

"Sabemos lo importante y significativo que es el exsenador Escalona para la democracia en términos generales. Él participó activamente en una etapa muy significativa de la historia de Chile", reconoció.

"No hay que haber sido de la misma época para darse cuenta de que era una persona con la cual se podía avanzar actuando en función de los intereses de Chile. (Queremos expresar) nuestra solidaridad con su familia, con sus cercanos y el reconocimiento para el trabajo que tuvo cuando estaba activo en política", señaló.

En la misma línea, el exsenador y expresidente de Renovación Nacional Carlos Larraín expresó que "(éramos) contendores, sí, pero nos respetábamos. Camilo es un hombre recto, decente, que no se enriqueció con la política; tan así que ha tenido que pedir ayuda para su tratamiento médico".

"Corresponde a una antigua escuela de la política chilena que -ojalá- no se pierda del todo. Yo siento mucho lo que está pasando él y su mujer; (es) un hombre muy valioso, en síntesis", manifestó.

Desde el Gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), también destacó la figura de Escalona durante su participación en una comida solidaria de apoyo celebrada por el Partido Socialista.

"Le debemos mucho a Camilo" en la izquierda

Desde el sector político del histórico exparlamentario, el diputado Marcos Ilabaca (PS) y el senador Iván Flores (DC) sostuvieron que "le deben mucho" en la izquierda y que su legado radica en su "vida de consecuencia y de servicio público".

"Primero, (queremos) solidarizar con la familia de Camilo. Estamos viviendo un momento difícil y, claramente, no es solamente una figura del socialismo chileno, (sino que) ha sido una persona respetada de manera transversal por siempre tratar de llegar a acuerdos por el bienestar de Chile. Creo que su legado va a ser una vida de consecuencia y una vida de servicio público", dijo Ilabaca.

En la misma línea, Flores describió al histórico socialista como "una persona que durante toda su trayectoria política abrazó los mismos ideales y la gran mayoría sí los compartimos".

"Le debemos mucho a Camilo Escalona en materia de la búsqueda de una postura más o menos común dentro de la izquierda con la centroizquierda, particularmente la izquierda democrática con la Democracia Cristiana. Espero que recupere la salud, no voy a desear ninguna otra cosa", indicó.