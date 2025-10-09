Republicanos por "miedo" de Matthei a Kast: No corresponde criticar a los de la misma vereda

"No corresponde criticar a quienes estamos en la misma vereda", respondió el Partido Republicano frente al temor que expresó la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, por los cambios que podría adoptar un eventual Gobierno de José Antonio Kast.

El miércoles, en conversación con la radio Rock & Pop, la militante de la UDI fue consultada si considera "peligroso" que Kast Gane la Presidencia. "Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser Presidente. Eso me complica", respondió.

La exalcaldesa también recordó su denuncia por una supuesta campaña sucia en su contra por parte de seguidores de Kast, consistente en videos que cuestionaban su salud mental, calificándola como "una bajeza que todavía me cuesta entender".

Tras la entrevista, José Antonio Kast respondió inmediatamente -a través de su cuenta de X- a las declaraciones de Matthei y señaló que las "peleas en la oposición sólo benefician a (Jeannette) Jara".

Aunque algunos no comprendan, las peleas en la oposición solo benefician a Jara. Nosotros vamos a seguir trabajando con propuestas para derrotar a la izquierda y si no pasamos a segunda vuelta, a pesar de todos los ataques, vamos a apoyar sin condiciones a quien pase a 2da vuelta https://t.co/tKdICyBB9A — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 9, 2025

Este jueves, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las críticas de la abanderada gremialista y reafirmó la postura de Kast: "Queremos reiterar el llamado a todas las candidaturas presidenciales de oposición a centrar el foco en el verdadero adversario político, que es Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, continuadora del mal Gobierno de Gabriel Boric. Es a ella a quien hay que derrotar el 16 de noviembre".

"No corresponde estar fijando la estrategia política de esta semana en criticar a quienes estamos en la misma vereda y tenemos el propósito de darles un cambio a los chilenos a partir del 11 de marzo del próximo año", puntualizó el timonel.

Ossandón (RN): "Tenemos derecho a diferenciarnos"

La diputada Ximena Ossandón (Renovación Nacional), integrante del equipo de Evelyn Matthei, abordó las críticas y apuntó que desde su comando "también tenemos el derecho a diferenciarnos de él (Kast), estamos todos compitiendo. Me parece que en el terreno de las ideas tenemos que diferenciarnos de todos los candidatos, no solo de Jeannette Jara".

La parlamentaria también se refirió a las diferencias al interior de la candidatura del republicano: "Yo también tengo una seria duda de quién es el José Antonio Kast que estamos viendo, porque es un José Antonio Kast que está con candidatos que tienen principios absolutamente diferentes a los que él maneja, como en el caso de (Rodolfo) Carter. A mí me parece que él también corrió la línea".

"No tengo claridad de con quién estamos hablando: con ese José Antonio Kast que quería eliminar el Ministerio de la Mujer, con ese José Antonio Kast que tenía principios que eran muy extremos, pero curiosamente hoy día se ha transformado. Yo no sé realmente hoy día quién es José Antonio Kast", fustigó Ossandón.

Matthei se desplegó esta jornada en la población Nueva Esperanza de Puente Alto, donde dio a conocer una serie de propuestas en materia de seguridad y aprovechó de apuntar nuevamente contra el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares propuesto por Kast y la política migratoria de Jeanette Jara.