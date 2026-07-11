Romero negó "jugarreta" de Quiroz por impuesto y apuntó a malentendido en negociación con el PPD

El diputado republicano Agustín Romero descartó en Cooperativa una "jugarreta" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al proponer bajar el impuesto corporativo al 22% -lo que motivó el quiebre del acuerdo alcanzado con el PPD sobre el punto de invariabilidad tributaria-, pero valoró que haya retirado el planteamiento para "proteger la relación".

"Cuando me tocó a mí tramitar esto (la megarreforma) en la Comisión de Hacienda (como presidente), lamenté mucho la imposibilidad de haber podido llegar a acuerdos (...). Por esa razón, he celebrado el rol que ha tenido la presidenta del Senado (Paulina Núñez) de generar instancias para poder lograr acuerdos, pues se han abierto ciertas posibilidades que han mejorado muchísimo el proyecto", destacó.

"Está quedando muy bueno y creo que es importante considerar que ese avance no lo podemos desperdiciar por un tema puntual de esta rebaja del 22 o 23%. Parece que ambas partes (Gobierno y PPD) entendieron cosas distintas, pero si hay voluntad, yo creo que siempre se puede llegar a ese acuerdo, que es lo valioso", sostuvo el diputado oficialista.

Sobre el referido malentendido, Romero explicó: "La idea (del Ejecutivo) siempre ha estado en que la rebaja tributaria se llegue a un 23%, y lo que se establecía para efectos de poder acceder a una invariabilidad era que alguien, por lo menos, pagara una tasa" a cambio.

"Entonces, ¿qué ocurre? El Gobierno entendió que va a conceder esta tasa de 1,5% para que las empresas lo asuman, (pero) la idea tampoco era desnaturalizar la rebaja tributaria y que llegara a un 24,5%, sino que manteniéndose siempre el eje del 23%", afirmó el parlamentario republicano.

"Por lo tanto, obviamente, uno (el PPD) entendió 'no pues, era 23 más (la prima de) 1,5%', y el otro (Gobierno) comprendió que era 1,5 por separado, 'pero puedo bajar un poquito más la tasa, de manera de mantenerme en el 23%" como límite de rebaja tributaria.

De todos modos, "el Gobierno está dispuesto, en el fondo, a proteger el acuerdo, porque es valioso. Si no lo fuera, diría '¿sabe qué más? No me interesa lo suyo y yo sigo adelante, y si le gusta, bien, y si no, no", y no es así la actitud. La actitud fue, por el contrario: 'Si esto, en el fondo, sienten que no fue lo conversado y que no es lo que nos dimos la mano, yo echo para atrás y prefiero proteger la relación'. Y eso me parece que es muy valioso de reconocer al ministro Quiroz", expresó Romero.

Consultado sobre las declaraciones del senador DC Iván Flores -que acusó previamente una "jugarreta" del Gobierno-, Romero las calificó de "lamentables", ya que "él siempre es una persona muy ponderada y que llama a los acuerdos".

Sin embargo, "cuando los acuerdos no le gustan, acusa a otros que se vendieron, de jugarretas... es muy bueno para poner nombres y caricaturas a las cosas. Yo le pediría que mantenga la coherencia. Si a él le gustan los entendimientos y sentarse a conversar, que lo haga; pero si después no le gustan, que lo diga. Eso de acusar de vendidos y jugarretas creo que le hace mal a la política", cerró.