Álvaro Elizalde: Aclaración de Cecilia Pérez llegó tarde

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se refirió a las nuevas declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien negó haber planteado un "vínculo institucional" del PS con el narcotráfico, tras las largas semanas de disputa entre ambas partes.

"Las declaraciones de la vocera, aunque tardías, ratifican lo que hemos señalado desde el primer día: no existen tales vínculos institucionales y el Gobierno sabe que son falsos", señaló el senador.

"Por tanto, lamentamos que se haya utilizado esta falsedad para insultar a todos los socialistas como forma de presionar, para que los diputados no ejerzan las atribuciones que le confiere la Constitución en defensa de la educación", agregó el ex vocero de Gobierno en referencia a la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos.

Por su parte, el también senador socialista Rabindranath Quinteros señaló que "la ministra Pérez, desgraciadamente, no entiende la gravedad de sus declaraciones iniciales. Ella le ha tratado de bajar el perfil, llama a cuidar a las instituciones, pero no da una explicación clara".

"Ella debe disculparse derechamente por sus declaraciones. A mí no me deja conforme, me deja con sabor a poco. Hizo la declaración para cumplir", remarcó.