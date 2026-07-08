Alcalde de Nueva York señaló que Egipto "fue robado" ante Argentina en el Mundial

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se sumó a los cuestionamientos al arbitraje en la victoria de Argentina sobre Egipto en octavos de final del Mundial 2026, apuntando a un "robo" contra el conjunto africano.

El edil, quien en enero asumió como el primer alcalde musulmán de la reconocida ciudad estadounidense, sumó un comentario futbolístico durante la presentación del plan de transporte público "Next Stop: Better Buses, Faster Service".

"Para cuando pase un año, habrán ahorrado más de dos días de tiempo de viaje diario. Eso significa desayunar con su familia, significa tener tiempo para discutir sobre las bolas y los strikes en el partido de las Pequeñas Ligas de sus hijos. Significa llegar a casa a la hora de dormir, significa estar de acuerdo con sus amigos en que Egipto fue robado en el partido de ayer", expresó.

La frase futbolística sacó verios aplausos de los presentes, antes de continuar con su alocución respecto al servicio de autobuses.