Elizalde: El populismo legislativo no evita las pifias en el recital de Paul McCartney

El grupo político Convergencia Progresista -que incluye al Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD) y Partido Radical (PR)- se reunió este miércoles para tratar el comienzo del año legislativo y los temas de proyección, fijando como prioridad el rechazo al que denominan como "populismo legislativo" del Gobierno.

El senador y timonel socialista, Álvaro Elizalde, manifestó que "este populismo legislativo permite sacar aplausos fáciles en pocas horas, pero no evitan las pifias en el recital de Paul McCartney" contra el Presidente Sebastián Piñera.

Durante el show del ex Beatle en el Estadio Nacional, el músico pidió a los asistentes un saludo para "el Presidente", pero predominaron los abucheos y las pifias por sobre los aplausos.

Esto, aseguró Elizalde, "da cuenta de una crítica profunda a un Gobierno que no está preocupado de resolver los problemas de fondo".

DECLARACIÓN PÚBLICA / Convergencia Progresista pide al Gobierno terminar con el populismo legislativo y tener política seria en materia de seguridad ciudadana, tras reunión de presidentes #PPD @PSChile y @PRadicalcl pic.twitter.com/6TTg0Zalnw — PPD Chile (@PPD_Chile) 21 de marzo de 2019

Sobre los puntos comunes en la oposición -ex Nueva Mayoría, los tres partidos de Convergencia Progresista y el Frente Amplio-, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que "hay varios temas donde podemos llegar a acuerdoa primero en la oposición".

"En materia de reforma tributaria, reforma previsional, en materia de cambios a la legislación laboral, hay temas que se viene por delante pero el Gobierno está atrasado por proponer alternativas, como es isapres y salud, Fonasa", manifestó el ex canciller.

DC pide no condicionar las votaciones en cada proyecto

Mientras que desde el Frente Amplio hay voces optimistas en torno a la coordinación opositora, pese a la compleja elección de la mesa de la Cámara de Diputados del pasado martes.

El diputado Gabriel Boric (MA) dijo en Cooperativa que para actuar como una sola oposición "va a depender de los temas, pero lo que sí tenemos claro es que hay mínimos comunes en los que vamos a estar juntos, por ejemplo, reforma tributaria, control de identidad a menores de edad, la ley de Admisión (Justa)".

Por su parte, el timonel de la DC, Fuad Chahín, expresó que existe voluntad para establecer espacios de coordinación y diálogo, "pero lo que no podemos hacer es que se condicionen las votaciones en cada proyecto".

"¿Por qué? Porque ahí se comete un error político, en primer lugar, porque la oposición es diversa y no se puede pretender ocultar esa diversidad. Ha quedado claro que nosotros no somos lo mismo que el Frente Amplio, no somos lo mismo que el Partido Comunista, no somos lo mismo que el resto de la oposición", añadió.

Además, Chahín indicó que les preocupa que el Gobierno ocupe el camino del "populismo legislativo" en proyectos como el control preventivo de identidad desde los 14 años y Admisión Justa, explicando que no apuntan a las soluciones de las problemáticas y que son guiadas por los resultados de las encuestas.