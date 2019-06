Oficialismo y disidencia del PS se reunieron por primera vez en medio de la crisis

Este jueves finalmente se concretó, en completa reserva, la primera reunión entre representantes de las dos listas que compitieron en las elecciones internas del Partido Socialista (PS).

Esto, luego de las polémicas por el retraso de los resultados de los comicios y las críticas cruzadas entre las principales figuras de la tienda, situación que empeoró tras conocerse un reportaje de Canal 13 que instaló sospechas de supuestos vínculos de militantes de la comuna de San Ramón con el narcotráfico y posibles irregularidades en el proceso electoral.

Al encuentro llegaron por parte de la mesa de Álvaro Elizalde el actual secretario general de la tienda, Andrés Santander; el ex subsecretario de Vivienda Jaime Romero y el ex diputado Daniel Melo.

En tanto, los representantes de la disidencia de Maya Fernández llegaron el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el diputado Marcelo Schilling y el académico Ernesto Águila.

Según conocedores de la reunión, esta se dio en un ánimo diferente del visto en los últimos días, con la consciencia de que había que resolver las cosas, pues varios dentro del PS sienten que se tocó fondo.

El diputado y jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, dijo horas antes que "las conversaciones y el diálogo con indispensables y urgentes. Hay buena disposición de ambas listas a poder reunirse y ayudar a sacar al PS de la situación de crsis pública en la que se encuentra".

Sin perjuicio de esto cree "que las dos listas entienden que por la historia del partido, por el prestigio, por la preocupación que hay entre los militantes, es indispensable que ambas listas se pongan de acuerdo y conversen".

Velozo: "Hay que tomar las medidas que son responsabilidad de la dirección política, no del Tribunal Supremo"

Previo a la reunión, el presidente del Tribunal Supremo (TS) del Partido Socialista, Pablo Velozo, dijo a Cooperativa que la citación al Comité Central del partido se debería realizar 10 días después "pero la verdad que nunca se da 10 días después, eso nunca se ha respetado estrictamente".

"Probablemente porque ahora damos a conocer los resultados, después viene el trámite formal legal de la calificación, que no cambia en nada que será el martes, que es lo mismo que vamos a entregar hoy en la noche y el reglamento dice diez días después, pero yo veo difícil que eso ocurra porque además hay un feriado entre medio que es el 29 de junio, que es un sábado", explicó.

Respecto a su continuidad en el cargo, Velozo manifestó que "tengo que todavía, con la rúbrica en varios procesos para poderse quizás dar un plazo corto de impugnación a la calificación. Tengo que estar en eso, tengo que resolver y entregada la resolución final que ya no es apelable, en ese momento, incluso antes del pleno de constitución voy a presentar la renuncia al tribunal supremo".

"Esto no puede volver a ocurrir y hay que tomar las medidas que son responsabilidad de la dirección política, no del Tribunal Supremo. Me gustaría hacer un llamado en serio a poner mucho ojo sobre el daño que se la ha hecho al partido en este proceso y somos todos responsables de repararlo", agregó.

Y enfatizó: "No pude seguir habiendo relaciones tan complejas y tan mal avenidas como las que ha habido ahora".