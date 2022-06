Senador Espinoza: Jackson fue buen parlamentario, pero en la Segpres no ha estado a la altura de los desafíos

El senador Fidel Espinoza (PS) reprochó la labor que ha ejercido el ex diputado Giorgio Jackson (RD) como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, asegurando que "no ha estado a la altura de los desafíos del país" en su rol de liderar una cartera encargada de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.

En los últimos días, tanto Espinoza como su correligionario el senador Alfonso de Urresti fustigaron duramente a Jackson, a quien tacharon de "destructor de instituciones democráticas" al acusarlo de haber estado presuntamente más preocupado de que prosperara el fin de la Cámara Alta, debate de la Convención Constitucional, que de encabezar una agenda legislativa de seguridad ciudadana.

En El Diario de Cooperativa, Espinoza profundizó en la crítica, primero puntualizando que "no es una defensa corporativa" por el cierre de la Cámara Alta.

"Hemos dicho algo que es muy cierto, el Gobierno y, en particular, el ministro Jackson, han tenido una vinculación directa con el mundo de convencionales. Fue el ministro Jackson quien hace dos meses en la bancada del PS planteó que el Senado se acababa el 2026, porque había una articulación para aquello", afirmó.

Una nueva institucionalidad del Poder Legislativo con la que "se tuerce, desde mi punto de vista, la voluntad popular, nosotros fuimos elegidos en un proceso democrático con reglas claras", deploró.

"Pero más allá de eso -enfatizó-, lo que hemos dicho es que la Segpres no ha estado a la altura de los desafíos del país, no ha habido una agenda prelegislativa" para los proyectos del Gobierno.

Analizó que "el ministro Jackson tiene un sinnúmero de habilidades, fue un buen parlamentario, pero otra cosa es con guitarra y llegar al mismo lugar donde tuviste acciones un tanto soberbia en su momento que hoy le están pasando la cuenta; puede ser un gran ministro en muchas áreas, pero lo colocaron en una donde debe tener un permanente diálogo con los mismos parlamentarios, con muchos de los cuales tuvo pésimas relaciones".

En ese marco, ejemplificó apuntando que "como socialistas hemos sido abiertos a dialogar con el ministro Jackson, pero al día siguiente tenemos señales absolutamente distintas".

"No somos quien para determinar el futuro político del ministro, queremos que mejore, si mejora su accionar le irá bien a la agenda del Gobierno y al país", aclaró.

[📻] Senador Espinoza y críticas al fin de la Cámara Alta: No es una defensa corporativa. Se tuerce desde mi punto de vista la voluntad popular, nosotros fuimos elegidos en un proceso democrático con reglas claras#CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2022

"APROBAR PARA MEJORAR"

Con todo, dijo que votará Apruebo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. "Yo no voy a votar jamás por el Rechazo, soy de izquierda. Apruebo para mejorar, en eso estoy con el PPD y coincido con varios de los puntos que han dado sus líderes".

Opinó que "los chilenos quieren cambios, no quieren seguir con la Constitución actual, pero no quieren cambios tan radicalizados que vayan a implicar el día de mañana dificultades, para no seguir polarizando este país; nuestro país no requiere una Constitución que la quiera la mitad de los chilenos y la otra mitad la deseche; quieren una casa común".

MACROZONA SUR: SESGOS IDEOLÓGICOS IMPIDEN UN ESTADO DE EXCEPCIÓN FUERTE

Sobre la situación en la Macrozona Sur, expresó solidaridad con la familia del convencional Fuad Chahín, tras el ataque incendiario registrado contra una hostería de su propiedad en Curacautín, Región de La Araucanía. "Ninguna familia merece esta situación, la inseguridad y el temor de que destruyan el trabajo de toda su vida".

Hechos como éste, remarcó Espinoza, "demuestra que todos los días están ocurriendo situaciones lamentables en la Macrozona Sur", por lo que emplazó a que "el Gobierno tiene que tomar una medida mucho más severa, el estado de excepción acotado no está rindiendo los frutos, por más que la ministra lo plantee".

"La gente de esas regiones clama por más seguridad, y el Estado debe proporcionarla", subrayó.

Consideró asimismo que "tenemos que dejar los traumas del pasado e ideológicos y no ver esto como una militarización, sino como una forma de entregar más seguridad a la población. He conversado con mi colega senador Gastón Saavedra, que vive en el Biobío, y señala que la gente quiere más seguridad. Lamentablemente los sesgos ideológicos de algunos sectores que apoyan al Gobierno hacen que no se tome un estado de excepción mucho más fuerte".

"Nadie quisiera enfrentamientos, porque no es menos cierto que acá empiezan a bregar otro tipo de elementos, no queremos que los militares estén en la calle violando derechos humanos, queremos que entreguen seguridad", comentó también.

En ese marco, el senador socialista evitó criticar a las Fuerzas Armadas, que no actuaron en flagrancia ante los múltiples ataques registrados en Curanilahue el martes, pese a que drones de la Forestal Arauco siguieron en tiempo real la huida de los perpetradores. "No voy a hablar de inacción porque tendría que conocer mucho más a fondo la situación, pero creo yo que ellos (los militares) sienten que no hay un piso suficiente para hacer frente con elementos un poco más drásticos ante actos que son de terrorismo".

[📻] Senador Espinoza: Tenemos que dejar los traumas del pasado e ideológicos y no ver esto como una militarización, sino como una forma de entregar más seguridad a la población. Hay sesgos ideológicos que impiden tener un estado de excepción mucho más fuerte #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2022

Sostuvo que la situación en la Macrozona Sur "no es de colores políticos, porque también hay unos que han pretendido aprovecharse y poco menos culpar a este Gobierno, cuando el Gobierno del Presidente Piñera fue un literal fracaso; esto no tiene que ver con empezar a culparnos unos a otros, sino con cómo somos capaces de resolver un hecho que está sobrepasando todos los niveles".

Deploró, finalmente, la acusación constitucional presentada ayer por la bancada republicana contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, a quien responsabilizan del recrudecimiento de la violencia en la zona sur del país, específicamente en las provincias del Biobío y Arauco y la Región de la Araucanía. "Es una escaramuza política de baja monta, ellos saben que no tiene ninguna viabilidad política. Se habrá cometido errores iniciales que la propia ministra reconoció, pero no ha habido infracción constitucional", cerró Espinoza.