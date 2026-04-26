Patricio Quisbert superó a Zandra Parisi y es el nuevo timonel del PDG

Las elecciones internas del Partido de la Gente (PDG) definieron este domingo a su nuevo timonel: Patricio Quisbert, quien manejará la cúpula partidaria que hasta ahora estaba encabezada por Rodrigo Vattuone.

"De acuerdo con los resultados extraoficiales, nuestra Lista B ha obtenido la mayoría. Recibo ese respaldo con humildad, pero también con un profundo sentido de responsabilidad", señaló Quisbert, que se impuso sobre la candidatura de Zandra Parisi, diputada y hermana del exabanderado presidencial de la tienda, Franco Parisi.

Según destacó el nuevo líder del PDG, este triunfo "no es de una lista, es de la militancia, de las regiones y de quienes creen que el PDG puede y debe ser una verdadera alternativa para Chile".

En sus primeras declaraciones, también agradeció que Vattuone se contactará con él para felicitarlo, asegurando que "ese tipo de actitudes reflejan la madurez que necesitamos para construir un partido serio, unido y con vocación de futuro".

Una de las preocupaciones surgidas tras los comicios fue la baja participación de los militantes: "Eso no lo ignoramos, es una señal clara de que tenemos que abrir el partido, convocar más, integrar y devolverle a cada militante el espacio que merece", puntualizó Quisbert.

La lista ganadora cuenta también con Patricio Briones y Fabián Ossandón como vicepresidentes.

La jornada electoral no solo se centró en la elección de la dirección partidaria a nivel nacional, sino que también incluyó la definición de directivas regionales en zonas como Coquimbo, Aysén y Magallanes, además de renovar las estructuras juveniles de la organización.