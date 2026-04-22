Parisi celebró acuerdo con el Gobierno por la megarreforma: "Robustece al PDG"

El Partido de la Gente (PDG), colectividad considerada como "bisagra" en la Cámara de Diputados, selló este miércoles un acuerdo con el Gobierno en el La Moneda se comprometió a impulsar un plan de "alivio" para la clase media a cambio del apoyo del partido para sacar adelante la idea de legislar la megarreforma que hoy presentó el Presidente José Antonio Kast.

El jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Manuel Valenzuela, comentó que "hoy es un día importante para la clase media, el PDG, el Partido de la Gente, junto al Gobierno han llegado a un acuerdo llamado el Plan alivio clase media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción".

Parisi: "Robustece la democracia este acuerdo"

En conversación con El Primer Café, el excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi, dijo confiar en el compromiso adquirido por el Ejecutivo, enfatizando que "nosotros confiamos en la palabra empeñada por tres ministros. Por tres ministros. Y, por lo tanto, y también la presión de los medios, yo creo que robustece la democracia este acuerdo".

Este acercamiento marca un punto de inflexión para el partido, que ha enfrentado turbulencias internas. Según Parisi, el cumplimiento de estos acuerdos no solo beneficia a la ciudadanía, sino que valida la nueva etapa de la colectividad.

"Robustece al PDG y empieza a dejar en el pasado el pasado que tuvimos lamentable con los seis diputados anteriores. Ahora hemos mostrado cohesión, coordinación y eso es lo que estamos demostrando y ponderando de la clase media", señaló.

"Veíamos que el proyecto enviado por el Ejecutivo estaba bastante débil en aquello. Nosotros dijimos: 'bueno, sentémonos a conversar'.

"Finalmente, se allanó el Gobierno a entender de que es impresentable que en Chile se cobre IVA por los medicamentos y por los pañales; y subirle los impuestos a las pymes versus bajarle a las grandes corporaciones. También fuimos los que pusimos la necesidad de que se dividiera en más de una comisión. Y lo otro que ganamos antes de que entrara (el proyecto), es la eliminación de la gratuidad a aquellos que son mayores de 30 años", explicó.

El excandidato presidencial destacó que "ha habido una ventana que nosotros teníamos que tratar de lograr. No fue fácil, fue una discusión fuerte, pero crítica para los otros".

Luis Pardo, diputado de RN, valoró la disposición del PDG en la discusión legislativa, reconociendo que "en esta materia de las Pymes y de la clase media tenemos grandes coincidencias y, de hecho, hemos tenido también otros acercamientos en otros proyectos de ley".