Diputado Soto llamó a no utilizar la acusación constitucional como un arma política

El diputado Raúl Soto (PPD) llamó a no utilizar la acusación constitucional como un arma política, en el marco de la acción contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

La ofensiva respaldada por 10 diputados, entre ellos, parlamentarios de Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Cristiano de Chile, apuntan al extitular de la billetera fiscal por presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de la deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026.

En ese contexto, el diputado Soto hizo un llamado a la responsabilidad y a evitar utilizar la herramienta como un arma política: "Uno puede tener una crítica respecto de la gestión económica y fiscal del exministro, pero una cosa muy distinta es llegar al punto de utilizar esta herramienta de fiscalización como un arma política para deslegitimar acusando dolo e infracciones constitucionales que claramente no existen".

Igualmente, reconoció que "podría tener los votos del actual oficialismo si es que logra el apoyo mayoritario del PDG".

Desde la otra vereda, el diputado Agustín Romero (Republicanos) insistió en que "los antecedentes son suficientemente graves como para justificar la acusación, pero entendemos que otros parlamentarios quieran estudiar el fondo del asunto antes de tomar una decisión definitiva".

"Lo importante es que el debate se dé sobre los hechos y las responsabilidades involucradas y no sobre descalificaciones o caricaturas respecto de quienes impulsan o analizan esta acusación", afirmó.