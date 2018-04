Los posibles candidatos a la presidencia del PPD

Tras el duro revés que sufrió en las pasadas elecciones parlamentarias, el Partido Por la Democracia (PPD) comenzó a definir a los potenciales candidatos a la presidencia del conglomerado político para suceder a Gonzalo Navarrete.

Entre los principales candidatos se encuentra el senador Ricardo Lagos Weber, quien cuenta dentro del partido con el apoyo del ex ministro Sergio Bitar y del también senador Felipe Harboe, sin embargo Lagos aún no toma la decisión.

"Si Ricardo Lagos Weber toma la decisión de competir en la elección interna, yo lo acompañaría. En caso de que no lo haga yo no participaré activamente de la elección", comentó Harboe.

En tanto el ex ministro y senador por Tarapacá, Sergio Bitar, aseguró que "la oposición a un Gobierno de derecha se va a verificar esencialmente en el Senado, ahí hay una mayoría más consistente de la oposición y además es ahí donde el PPD tiene más fuerza. Eso yo se lo he manifestado a él (a Lagos Weber), sin embargo no sé que decisión tomará"

Los otros posbibles contendientes

Otro candidato que suena con fuerza es el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien se desmarcó de las críticas que lo asocian con ser "el candidato de Guido Girardi".

"Mi figura nunca ha estado asociada a nadie en particular y como yo no pertenezco a ningún lote ni está cuestionada mi autonomía, no tengo ningún problema con quienes me apoyen", afirmó Muñoz.

El tercer candidato que suena para asumir la presidencia del PPD es el del ex diputado Marco Antonio Núñez, quien tiene una reunión pendiente con Heraldo Muñoz para explorar las posibilidades de una lista de consenso, mientras que Lagos Weber entregará su decisión la próxima semana con respecto a su potencial candidatura.