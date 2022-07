El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés dio a conocer este lunes que ya no forma parte del Partido por la Democracia (PPD), debido -según aseguró- a motivos de "transparencia": "dejé de militar hace algunos meses", confesó.

En entrevista con radio Duna, el ex secretario de Estado de Michelle Bachelet afirmó que tomó esta decisión en abril pasado tras asumir como miembro del Consejo de Asignaciones del Congreso, aunque ese puesto no requiere dejar la militancia. Su salida se la informó de manera personal a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.

Pese a ya no pertenecer a la tienda, Valdés destacó que su ex partido adoptara la idea de "Aprobar para reformar" de cara al plebiscito: "Es importante que tanto el Apruebo como el Rechazo vayan ofreciendo el camino posterior y ahí el PPD hizo una interesante lista de 10 cambios. Encontré brutalmente importante lo que hizo el PPD de decir esta Constitución que se nos propone no es perfecta, que necesita un montón de cambios", aseguró.

Además, valoró la carta del ex Presidente Ricardo Lagos respecto al trabajo de la Convención Constitucional, señalando que "nos representa a muchos en esto de estar bien 'tostados' con el proceso y dudosos de qué camino es mejor".

Finalmente, apoyó la postura del Mandatario Gabriel Boric acerca de abrir un nuevo proceso constituyente si gana el Rechazo: "He pensado siempre que es la manera de hacerlo. Hay argumentos muy pobres como que esto cuesta plata. Cuesta un pelo de la cola del total fiscal que gastamos", cerró el ex ministro al medio antes citado.