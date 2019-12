Ya está a la venta "Desigualdad", el libro de Nicolás Eyzaguirre

El libro que comenzó a escribir Nicolás Eyzaguirre (PPD) -según él mismo contó- cuando culminó su segundo periodo como ministro de Hacienda, junto a la ex Presidenta Michelle Bachelet, ya está terminado y a la venta.

Se trata de "Desigualdad. Raíces históricas y perspectivas de una crisis", publicado por la editorial Debate, con 456 páginas y un precio de referencia de 16 mil pesos.

"Durante más de dos siglos Chile ha sido un país construido sobre la base de instituciones oligárquicas, las cuales han impedido un equitativo progreso social. Es lo que algunos analistas, a mediados del siglo XX, denominaron como 'desarrollo frustrado'", señala la "sinopsis" del texto, disponible en el sitio web de la editorial.

"Bajo la modalidad de análisis ofrecida por la 'economía comprada' (tal y como lo hicieran Robinson y Acemoglu en 'Por qué fracasan los países'), Nicolás Eyzaguirre compara el desarrollo económico-político latinoamericano con el caso chileno, haciendo un repaso histórico que va desde las ciudades-estado griegas, pasando por el descubrimiento del Nuevo Mundo a la travesía chilena durante los siglos XIX y XX; esto, con el propósito de ofrecer un nuevo panorama para el futuro", se agrega.

Por una mirada más larga

En una entrevista publicada el fin de semana por La Tercera, donde comentó su libro a la luz de la actual crisis social, el ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y panelista de El Primer Café de Cooperativa apuntó que, en la perspectiva histórica, "los imperios, que son la forma más sublime de oligarquía, fueron el tipo organización política que prevaleció en el mundo durante los últimos tres milenios", mientras que "las estructuras más inclusivas, democráticas, emergen hace recién 200 años. Entonces, cuando la gente hoy dice: 'No es 30 pesos, es 30 años', ¿no será un poquito corta esa mirada?", se preguntó.

"Hemos heredado una estructura oligárquica que viene desde la Colonia y el país se ha ido poco a poco zafando de eso, pero las cosas tienen ciclos de alza y baja. Tuvimos un ciclo muy bueno, hasta 1920 aproximadamente, a pesar de la crisis del 91 con Balmaceda; luego tuvimos una crisis completa cuando vino la Primera Guerra Mundial y el problema del salitre. Ahí parecimos levantar vuelo nuevamente, a partir de Pedro Aguirre Cerda, pero otra vez nos enfrentamos unos con otros, porque esto no era tan fácil de hacer. Vino la Unidad Popular y vino el golpe. Pasó lo que pasó. Ahora parecíamos levantar vuelo de nuevo, pero parece que hay cosas que se nos van quedando atrás", explicaba al diario.

En dicha entrevista, Eyzaguirre también apuntó que "si tú miras la historia comparada con otros países de América Latina, en Chile no prevalecieron los experimentos minoritarios refundacionales. La Unidad Popular, de la cual yo siendo joven adolescente era muy partidario, no funcionó porque la mayoría estuvo en contra. Luego vino la dictadura, que intentó un modelo hiperoligárquico, y no funcionó porque nunca logró adhesión mayoritaria, pese a que intentó cooptar a todos los chilenos con el paraíso del consumo, pero las reventó en la cara. Chile se sacudió de estos experimentos extremos".