Alberto Undurraga: "Soy el único candidato de Unidad Constituyente que propone terminar con las AFP"

El ex ministro Alberto Undurraga, quien se enfrentará a la senadora Ximena Rincón este domingo para representar a la DC en una eventual primaria de la centroizquierda, aseguró ser "el único candidato de Unidad Constituyente que está planteando una reforma estructural al sistema de pensiones".

"Lo que estamos planteando es un sistema mixto en el financiamiento de la pensión -que significa mejorar inmediatamente las pensiones-, pero de la misma forma, terminar con el sistema de AFP, y eso no lo escucho en ninguno de los demás candidatos", apuntó en El Diario de Cooperativa.

Pero el ex alcalde de Maipú también advirtió diferencias con su contendora inmediata: "Yo he hecho mi trayectoria de representación como alcalde, Ximena lo ha hecho como parlamentaria, y creo que quienes hemos sido alcaldes tenemos una mirada de la vida pública distinta".

"Valorando más el terreno que la oficina, con participación ciudadana, tenemos sentido práctico. Hay una manera, un estilo de liderazgo que es distinto, y que de hecho hoy día valora la ciudadanía", añadió.

Volviendo al pacto electoral de la ex Concertación, la postura de Undurraga sobre la despenalización del aborto -que se debate en la Cámara- es opuesta a la de su eventual competidora, la también ex ministra Paula Narváez (PS), quien ya se abrió a esa discusión.

"Estuvimos de acuerdo con la ley de despenalización en tres causales siendo ministro de la Presidenta Bachelet. Ahora, si me pregunta sobre el aborto libre, personalmente no estoy de acuerdo. No obstante, es algo que obviamente se puede discutir en el Parlamento, y no corresponde que un Presidente lo vete", puntualizó.

De ganar los comicios internos del fin de semana, su próxima rival sería la presidenciable socialista, a quien el ex secretario de Estado califica como "un aporte para la política y para la Unidad Constituyente".

"No me cabe duda de que después de ganar las primarias del domingo nos enfrentaremos con Paula Narváez y con quien gane en el PPD en una semana más. Pero no creo que influya en la elección de este domingo", remarcó Undurraga.