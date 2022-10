Alcalde Sharp: Si todo sigue igual, el próximo Presidente va a ser de ultraderecha

A un día del tercer aniversario del estallido social, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, advirtió que las demandas que llevaron al proceso constitucional siguen más vigentes que nunca, en especial después del resultado del plebiscito, pero que los intentos por habilitar un nuevo órgano constituyente -a su juicio- no convocan a todos.

"Lo importante ahora es cómo dialogamos y construimos juntos para millones de personas que siguen padeciendo las injusticias y los abusos, igual que el 18 de octubre de 2019. Porque sí, las heridas del estallido siguen allí, completamente abiertas", planteó en La Segunda.

De hecho, reconoció que "era difícil que una propuesta tan ambiciosa como la que se desarrolló (en la Convención) fuera capaz de mellar el sentido común dominante. La propuesta hacía mención a un Estado que asegurara el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero la educación y la salud estatal hoy están en crisis, provocada por la política de los 40 años que sirvió para que unos pocos puedan hacer negocios".

"Siempre -continuó- nos han enseñado a los chilenos a desconfiar de los pueblos originarios, por ejemplo. Era difícil mermar el sentido común de la época, porque los productores de sentido ya no son ni las familias, ni las escuelas, ni las comunidades: son las redes sociales y los matinales".

INCERTIDUMBRE CONSTITUCIONAL

Consultado sobre la situación post plebiscito, Sharp afirmó que es importante "cómo enfrentamos el ciclo político que se abre de una manera distinta", pues "en caso de que las cosas no cambien, si todo sigue igual, no solamente no vamos a tener proceso constituyente, sino que el próximo Presidente de Chile va a ser de ultraderecha, y puede ser (el republicano José Antonio) Kast".

"Hoy el proceso constituyente está en un momento de completa incertidumbre. Hay una clara voluntad de la derecha y de un sector importante de la centroizquierda a no solamente no respetar la palabra empeñada, sino que a reducir el proceso a un acuerdo entre partidos, que además es el acuerdo del mismo sistema político que provoca la crisis", alertó el jefe comunal.

Por lo mismo, sostuvo al vespertino que "está por verse" si habrá una nueva Constitución o no, reafirmando que "repetir la fórmula de conversar sólo entre los partidos, es una manera de no conectar también con el 62 por ciento que votó en contra de la propuesta, donde hay malestar hacia el Gobierno, hacia la institucionalidad, hacia los partidos políticos y hacia todo lo que huela a establishment", en especial por la falta de representación de los parlamentarios independientes en las conversaciones.

En esa línea, Sharp aseguró que "la izquierda, tal cual como está construida hoy, no alcanza, no sirve para poder construir con los no convencidos, que son la clave del éxito de un proceso de transformaciones en Chile. La revuelta de octubre no se puede entender con los códigos tradicionales de la política: derecha, izquierda, centro. Creo que hoy el lugar que estamos intentando construir es uno que busca conectar con lo que la gente está padeciendo".