Andrés Velasco se desmarca de eventual candidatura: "Hay otras prioridades inmediatas"

El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (Ciudadanos) se desmarcó de los sectores de la Democracia Cristiana que proponen su nombre para las elecciones presidenciales de 2021 y aseguró que hay otras prioridades de momento.

"Faltan dos años para las presidenciales y hay tanta pega que hacer antes de empezar a preocuparse de eso", apuntó el ex precandidato presidencial, y aunque agradece "la atención y la buena voluntad", planteó que en la actualidad "hay otras prioridades más inmediatas".

Además, se refirió a las palabras del timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, que pese a las grandes diferencias que ha mantenido la colectividad con la DC en los últimos años, reconoció que "la etapa de las discusiones difíciles, de las diferencias, empieza a revertirse", y que "si no mantenemos abiertas las puertas para, de alguna manera, igual llegar a acuerdo con la DC en la recta final, no ganaremos la Presidencia de la República".

"Obviamente buscar acuerdos no significa entregarlo todo; significa buscar puntos de interés comunes y de interés para el país, y no me puedo imaginar una situación en la cual al país le vaya bien sin que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo", comentó Velasco.