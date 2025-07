Arturo Barrios (PS): Jara es un liderazgo que ha roto los esquemas

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, sostuvo en Cooperativa que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, "es un liderazgo que ha roto los esquemas", por lo que es importante que el sector "esté detrás de ella".

"Lo que hoy día es importante es apoyar a Jeannette Jara, dar una disputa con la derecha y conformar una lista única parlamentaria. Hace unas semanas atrás, la derecha no dudaba que en noviembre iba a tener los 4/7 en el Congreso; eso no va a ocurrir", aseveró el parlamentario.

Barrios destacó que la exministra del Trabajo "tiene completa autonomía" en su candidatura, por lo que rechazó los dichos del diputado DC Héctor Barría, que llamaba a que su campaña "se liberara de los (Daniel) Jadue y (Lautaro) Carmona".

"No se necesitan tests de blancura. La autonomía está presente, porque si no la siente (Jara) no tendría ese liderazgo. Ella es un liderazgo en formación, que ha roto los esquemas, que ha salido de las dos coaliciones que sustentan el mandato de Gabriel Boric, una que es muy potente para el Chile que viene y, además, viene de una mujer", resaltó.

Por último, el vicepresidente PS encontró "normal" que la candidata del oficialismo tuviera un pequeño estancamiento en los sondeos presidenciales: "Este es un país bastante cortado por la mitad, entonces hay una disputa sana con la derecha. Es normal que se vayan emparejando las cifras y se vayan construyendo las fuerzas para implementar los proyectos desde ambos sectores".