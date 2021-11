A diez días de las elecciones, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, uno de los grandes favoritos, volvió a desmentir este jueves la acusación de acoso que circula hace algún tiempo en redes sociales y de la cual hizo eco una nota periodística del portal El Líbero, y dijo estar disponible para cualquier investigación.

"Estoy absolutamente disponible para cualquier investigación, tanto judicial como para los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Esta es una situación en la que no basta con que yo alegue mi inocencia, porque la experiencia que hemos conocido es que siempre cuando a alguien lo acusan de acoso dice 'no, esto no es cierto'", afirmó a la prensa el ex líder estudiantil tras su participación en un foro de la feria empresarial Enade 2021.

"Uno tiene que estar dispuesto a todas las investigaciones que sean necesarias, porque el feminismo que nosotros hemos pregonado en nuestra campaña lo tenemos que llevar a la práctica", expresó el también diputado de Convergencia Social.

"No tengo nada que esconder", sentenció.

La denuncia en cuestión alude a conductas inapropiadas atribuidas a Boric que habrían tenido lugar en el año 2012, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.