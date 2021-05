Boric al PS: Si bien no nos pudimos encontrar ayer, habrá más espacios para hacerlo

Tras darse por muerto el acuerdo para sumar al Partido Socialista a la primaria con el Partido Comunista, el precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, emplazó a la colectividad que representa Paula Narváez para reconstruir sus relaciones de aquí a noviembre.

"No nos pudimos encontrar ayer, pero creo que hay muchos espacios más para hacerlo. Si empezamos hoy día una guerra de guerrilla vamos a acrecentar las divisiones, y creo que eso no es lo que la gente quiere", reflexionó el diputado en El Diario de Cooperativa.

El presidenciable admitió que este revés en la centroizquierda "no se va a solucionar con golpes de efecto ni con una buena cuña: tiene que ser un trabajo detenido, encontrarnos en el territorio, en propuestas programáticas conjuntas (...) que nos permitan también en el futuro ofrecerle gobernabilidad a Chile".

Boric apuntó incluso que "me habría encantado que ella hubiese sido parte de nuestra primaria, lo intentamos hasta el final, y desgraciadamente no se pudo por diferentes motivos", y remarcó que "todos tienen algún grado de responsabilidad" en la manera en que concluyó la jornada.

"Se pedía cerrar un pacto parlamentario, a lo cual no estuvimos disponibles. Nos parece que para hablar de un pacto parlamentario es imprescindible incluir al mundo independiente", transparentó, haciendo ver que no se pueden confeccionar listas para considerar a los no militantes en el caso de estas elecciones.

"En segundo lugar -prosiguió- había consenso tanto en el Frente Amplio como en el PC de tener una primaria con Paula Narváez, sin embargo, no hubo consenso en que el pacto también fuera firmado, en particular, por el PPD".

Según el legislador y su compañero en primarias, Daniel Jadue, "hubiese sido una señal equívoca por parte de Apruebo Dignidad que a las horas de la elección más importante del último tiempo cerráramos un pacto solamente con partidos políticos que fueron tremendamente castigados, y eso podría significar una distancia aún mayor con independientes que deben ser considerados en el debate".