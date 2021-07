Briones: Mi compromiso es que nadie reciba menos de 400 mil pesos como renta líquida

El candidato de Evópoli a la primaria presidencial de Chile Vamos, Ignacio Briones, garantizó en El Diario de Cooperativa que si llega a La Moneda, ningún trabajador tendrá una renta líquida menor a 400.000 pesos.

"No estoy acá para hacer 'ofertones', porque eso es súper fácil; más que hacer promesas, prefiero hacer compromisos" en su programa de gobierno, por lo que en materia de ingresos, descartó ideas como la de "aumentar el salario mínimo a niveles que las pymes y el almacén de la esquina no pueden pagar".

"Yo propongo algo distinto -continuó- cambiemos nuestra política social: premiemos el esfuerzo del trabajo formal, y complementemos su renta. Si usted hoy día gana un salario mínimo, que son 360 lucas (sic) para el bolsillo, estamos planteando hacer una transferencia directa de 140.000 pesos para asegurar que ningún trabajador ni trabajadora de Chile tenga una renta inferior a los 400.000 pesos líquidos".

El abanderado agregó que "podría extenderme en una lista de supermercado, pero no lo voy a hacer, porque no quiero caer en ese terreno de las promesas; lo que me dicen en la calle es que están cansados de las promesas que no se cumplen, y lo que voy a comprometer es lo que de verdad puedo cumplir".

"HAY QUE CAMBIAR" LA REFORMA ACTUAL DE PENSIONES

En cuanto a su propuesta para reformar el sistema de pensiones, reafirmó que "hay que cambiar" la que se mantiene entrampada en el Congreso, pues el acuerdo al que se llegó en sus tiempos como ministro de Hacienda no fue respaldado por la oposición en el Senado, "y eso revela que no hay disposición de avanzar en ese plano".

"No es que el proyecto sea bueno o malo, sino que es constatar un hecho. Ese 3-3 (distribución del 6 por ciento adicional) era un buen compromiso intermedio, y por algo se logró en la Cámara y en el Senado no hubo caso", y en ese sentido, apuntó que "si aquí estamos tironeados y parados hace 15 años, creo que hay que plantear algo distinto".

Por ello, recordó que su programa impulsa el "proteger y reivindicar el pilar de ahorro, es crucial, y entender que para tener mejores pensiones -independiente del sistema que a uno le gusta-, necesita más plata (...) hoy tenemos tres retiros y menos plata, y si queremos mejores pensiones, tenemos que reconstruir el sistema".

"No todos tenemos un contrato formal, pero todos consumimos, entonces nuestra propuesta es que empecemos a ahorrar a través del consumo; que cuando usted compra algo que vale 100, va a pagar 19 de IVA, y por ejemplo, un peso más que va a ir a las pensiones, desde el momento en que nace hasta que se jubile", explicó el ex responsable de la billetera fiscal, remarcando que con ese mecanismo, "una persona de bajos ingresos pone uno y recibe tres veces más".

En tanto, sobre los cuestionados montos de jubilación que reciben ex miembros de las Fuerzas Armadas, Briones llamó a "poner arriba de la ecuación pensiones con sueldos, porque hoy día, dados los bajos sueldos de las Fuerzas Armadas, las pensiones son un mecanismo de retención".

ACUERDO POLÍTICO Y "PLAN MARSHALL" PARA LA MACROZONA SUR

Para enfrentar el conflicto en la macrozona sur, Briones plantea que en primer lugar se haga "imperar el estado de derecho con todas las herramientas que nos da el marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigente; no hay que temerlo, si el Estado se debe a eso".

"Sin duda esa parte es una arista fundamental, pero el problema mapuche, el problema de fondo es de tierra, tiene que ver con los títulos de merced y eso lo sabemos, no nos hagamos más los lesos", exhortó, estimando que su solución "requiere un acuerdo político, que está tironeado por izquierda y derecha".

"En parte, porque tenemos una izquierda que no se atreve a condenar la violencia: no se atreve a respaldar el que Carabineros y las policías hagan la pega para la que están mandatados, y por otro lado, hay una parte de la derecha que no quiere colaborar", fustigó.

Asimismo, estimó que "para validar y darle credibilidad a ese (eventual) acuerdo, necesitamos una suerte de 'plan Marshall' para La Araucanía, que cierre los bolsones de pobreza y apoye el emprendimiento -el pueblo mapuche es emprendedor-, y que le dé desarrollo a la región".