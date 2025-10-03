Síguenos:
País | Política | Presidenciales

"Cada uno puede hacer lo que quiera": Matthei desdramatizó nuevo descuelgue pro Kast

La abanderada de Chile Vamos no dio mayor importancia a la decisión del gobernador RN de Arica, Diego Paco, de apoyar al republicano.

"La mayoría de los chilenos entiende que éste no es el momento de la política extrema", argumentó la exalcaldesa.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), minimizó este viernes los nuevos apoyos de militantes de su sector a José Antonio Kast.

La también abanderada de Amarillos y Demócratas fue consultada por la suspensión de militancia del gobernador RN de Arica y Parinacota, Diego Paco, luego de anunciar apoyo al republicano.

"Cada uno puede hacer lo que quiera", contestó Matthei.

"Agradezco mucho a todas las personas que conocí cuando fuimos a apoyarlo a él (Paco) en su candidatura, que no lo siguen en esta determinación y que nos han ofrecido su ayuda. Estamos llenos de emails y de WhatsApp de gente que lo apoyó (a Paco), que (sin embargo) no apoya esta decisión y que están absolutamente dispuestos a hacer campaña por nosotros", añadió la exalcaldesa de Providencia.

También aprovechó para hacer un llamado a la moderación: "La mayoría de los chilenos entienden que éste no es el momento de la política extrema".

Apoyo a la candidatura de Duque

Por otra parte, Matthei abordó la candidatura a la Cámara de Diputados del abogado Aldo Duque, quien figura en un listado de la Contraloría de abogados que han defendido a narcotraficantes.

La abanderada respaldó esa postulación, pues cumple los requisitos para postular al Congreso.

Sus declaraciones se dieron medio de un encuentro con la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha programado una serie de reuniones con los abanderados para abordar la agenda municipal.

