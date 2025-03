¿Chile necesita una "motosierra"?

El próximo 21 de marzo visitará Chile el ministro de Desregulación y Tranformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, calificado al otro lado de la cordillera como "el padre de la motosierra" en el Gobierno de Javier Milei.

Sturzenegger está invitado a un seminario del Centro de Estudios Públicos donde compartirá con la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien comentó a La Tercera que "lo que ha hecho Sturzenegger en Argentina, obviamente que bajo el mando de Milei, es increíble. ¿Quién podría haber creído que al año de ese gobierno iban a tener superávit fiscal? O sea, se puede".

Fue así que en Chile se abrió la pregunta de si es necesario aplicar una "motosierra" en nuestro país, discusión que tuvieron lo panelistas de El Primer Café este jueves.

La economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, afirmó que "hace algún tiempo atrás algún medio me pidió que pusiera cuál creía yo que era un regalo bueno para Chile el 2025 y yo sugerí un clon de Sturzenegger. Yo veo como muy positivo lo que está haciendo Argentina en términos de desregulación y de mejor funcionamiento del Estado, porque además esto no lo están haciendo en forma precipitada como uno ve que lo puede estar haciendo Elon Musk (en Estados Unidos)".

A su juicio, en Argentina se está realizando un proceso "tremendamente necesario", sin embargo, dijo, "Chile no tiene un desafío de la magnitud del que tiene Argentina en este tema. Es verdad que es necesario hacer el gasto público más eficiente, nuestro problema es mucho menor que el que tenía Argentina cuando asumió Milei, pero de todas maneras creo que la experiencia que puede compartir Sturzenegger y lo que se puede hacer en Chile en este camino es muy necesario".

Modernizar el Estado

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, sostuvo en El Primer Café que el ministro trasandino "me parece una persona que es muy competente, y él está haciendo un trabajo en la parte de desregular Argentina, que tenía regulaciones muy muy extrañas. Malas en muchos aspectos".

Micco remarcó que "el nivel de la regulación en Argentina, en términos de mala calidad, es completamente distinta a la chilena. En Chile tenemos problemas, algunos en regulación, en permiso, etcétera, pero estamos hablando de un orden de magnitud distinta y lo que es la parte concreta de la deregulación en Argentina, no puedo estar más que de acuerdo".

El exsubsecretario planteó que el país vecino debía avanzar en la desregularización porque era un "paso que había que hacer si Argentina quería volver a crecer", pero -añadió- gobernar por decreto, como lo hace Milei, "no lo veo factible en Chile para nada y tenemos otra institucionalidad. (...) Los cambios hay que hacerlos dentro de la institucionalidad que tenemos y lo que yo haría es acelerar o profundizar los procesos que estamos llevando en Chile".

Para Micco, Chile requiere modernizar el Estado, pero "no implica esta idea de una motosierra, sino que hay que racionalizar algunos procesos que tenemos en el Estado que no están funcionando".

"Equivalente al Chile de los '70"

El economista Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, consideró que "es súper interesante lo que está haciendo Federico Sturzenegger, pero es equivalente al Chile de los 70".

"Argentina tiene una cantidad de regulaciones que eran bien absurdas, es un esquema bien kafkiano de regulaciones, de todo tipo: el mercado, los precios de la leche, los precios de la carne, y se usó cuando la inflación subía mucho, los gobiernos de Kirchner fijaban los precios (...) y después iban a encuestar justo esos precios fijados para mostrar que la inflación había bajado", recordó.

Sobre nuestro país, el economista dijo que, "sin duda, Chile requiere de regular algunas cosas, sí, pero también me parece equivocado esta cosa así un poquito más ideológica, a veces, de decirse que hay que desregular todo, no tiene que haber ninguna regulación. No, los economistas sabemos que hay muchos espacios en los cuales el mercado no funciona y se requiere una buena regulación".

A diferencia de Argentina, Agostini afirmó que "Chile está en un proceso que, yo creo, es más sofisticado, que requiere mejorar regulaciones y una tercera o cuarta generación de desregulación y regulación".

"Chile necesita un bisturí"

El economista de la Universidad de Chile Guillermo Larraín afirmó que "me parece estupendo que venga Federico Sturzenegger acá. Me parece útil siempre sacar lecciones, pero hay que pensar que más bien lo que necesita Chile, en lugar de una motosierra, necesita un bisturí, un buen bisturí donde uno haga las incisiones donde corresponde, no llegar a cortar a 'mata carrera' todo lo que venga, porque tenemos un nivel de sofisticación regulatoria que se ha construido a lo largo de muchos años".

En Chile, sostuvo, "el problema es en parte burocracia, pero creo que hay una lógica un poco distinta, y creo que quedó claro con la historia de la reforma previsional" donde "más bien había un problema político", donde "lo que pasa es que no estamos siendo capaces de hacer a tiempo reformas legales que vayan haciendo esa racionalización".

"Estamos con un problema político que no hemos sido capaces de echar a andar reformas en el ámbito legal que permitan desregular o hacer esas reformas regulatorias que hagan que el país funcione bien. Lo estamos haciendo ahora con mucha tardanza, pero bueno, al menos se está haciendo y espero que de aquí para adelante podamos resolver el problema político que le dé a nuestro sistema institucional más flexibilidad", concluyó.