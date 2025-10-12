Comando de Jara desafía a Kast por recorte fiscal: "Que nos ilustre cómo"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, volvió a emplazar al abanderado republicano, José Antonio Kast, para que transparente de qué manera implementaría su prometido recorte fiscal de 6 mil millones de dólares sin afectar beneficios sociales.

"Aprovecho de reiterar el llamado que se le hizo al equipo de José Antonio Kast a que, aprovechando la actual (discusión por la) Ley de Presupuestos que se propone para el año que viene, desde ahora presente las indicaciones para que nos ilustre respecto de cómo va a recortar 6 mil millones de dólares", manifestó el parlamentario oficialista.

"Aquí tiene delante de él un presupuesto de 90 mil millones y podrá indicarnos, en este mes y medio de tramitación del Presupuesto, en qué áreas él cree que es posible reducir 6 mil millones de dólares en 18 meses sin, por supuesto, quitar beneficios sociales", desafió el legislador.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó que detrás de la propuesta del republicano "hay autoritarismo".

PC anuncia medidas por críticas a Jara en chat interno

En paralelo, el timonel del PC anunció este domingo que la colectividad tomará "medidas" por los cuestionamientos que militantes realizaron -a través de un chat de Whatsapp- contra Jeannette Jara, a quien calificaron como "socialdemócrata" a raíz de la publicación de su libro biográfico "Jeannette".

En entrevista con La Tercera, la abanderada socialista confesó que le "dolió" pensar que sus correligionarios podrían articularse para algo así.

Por lo anterior, Lautaro Carmona apuntó: "Nadie va a estar de acuerdo en que, entre nosotros, se usen medios que (...) no son públicos, son relativamente apócrifos, descalificando injustamente la participación política de cualquiera de las dirigentes y dirigentes del partido".

"Vamos a conocer en detalle (la situación) y, frente a eso, tendremos una posición que daremos a conocer, donde no quede ninguna duda, de cuál es la conducción del PC", aseveró.

En este sentido, el senador Lagos Weber fue consultado sobre diferencias al interior del comando de Jara: "Estamos concentrados en la campaña y no tenemos espacio para caer en falsas polémicas que hoy ponen otros en la agenda", respondió.