Comando de Kast pide "mirar al futuro" y descarta acusaciones de pinochetismo

En la primera jornada sin propaganda electoral de cara al balotaje, en el comando de José Antonio Kast destacaron el apoyo en su cierre de campaña y llamaron a "mirar al futuro", buscando dejar atrás las acusaciones de pinochetismo a su candidatura.

El coordinador político del Partido Republicano, Rojo Edwards, dijo que en el cierre realizado en el Parque Araucano hubo "un apoyo muy sincero, muy fuerte y lo vimos con entusiasmo".

"Me parece que el mensaje de José Antonio es lo que corresponde, un mensaje de condolencia, y eso es lo que vamos a comentar. Nosotros miramos al futuro y ese es el cambio que estamos proponiendo, un futuro con progreso y con libertad económica", destacó en relación a la muerte de Lucía Hiriart.

Por su parte, Mario Desbordes (RN) sostuvo que "hoy día la gente está pensando en los próximos 50 años, en los próximos 10 quizás, incluso en los próximos cinco, no está pegada en lo que pasó hace 30 años, murió a los 99 años, imagínate no hay el domingo una vuelta al Plebiscito del 88, o sea aunque algunos quisieran no es eso lo que está en discusión, la gente -como dicen los cabos- no está ni ahí con el Plebiscito".

"Este domingo por supuesto que es un tema de intentar constantemente recordando, para no volver a cometer lo mismo. José Antonio Kast ha dicho una y otra vez que no es pinochetista", añadió.

El diputado Diego Schalper (RN) recalcó que "estamos empeñados en tener dos apoderados generales por local y un apoderado por mesa que nos permita tener la tranquilidad que el proceso se va a desenvolver de manera ordenada, como es la tradición en Chile. Yo me imagino que eso tiene que ser el objetivo y el primordial de esta campaña, en eso vamos a estar. Yo creo que todos aspiramos a que Chile mantenga su tradición de elecciones limpias, transparentes y todos tenemos que colaborar para que eso sea así".