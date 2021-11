Condonación del CAE y "fortalecer lo público": Las propuestas de los candidatos respecto a educación

Los candidatos a la Presidencia de la República comenzaron el debate de la Universidad de Chile, que fue transmitido por Cooperativa, con preguntas asociadas a la educación y sus puntos de vista respecto a diversas áreas de este eje programático.

Gabriel Boric, Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami participaron de este foro, mientras que los candidatos del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del Partido de la Gente, Franco Parisi, se excusaron de asistir.

GABRIEL BORIC: NUESTRO PROGRAMA ABOGA POR LA CONDONACIÓN DEL CAE

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue consultado respecto a su opinión sobre el derecho preferencial de los padres en la educación de sus hijos, asegurando que "hay un conflicto respecto a lo que se ha entendido como libertad de educación".

"La diversidad y la libertad en educación asegurando el derecho a la misma son tremendamente importantes; en la medida que garanticemos educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, no tengo ningún conflicto con el principio de libertad de educación", aseguró el candidato.

"Uno de los compromisos de nuestro programa es la condonación de la deuda del CAE", añadió: "Sabemos que es difícil, pero tenemos la convicción de que no puede haber una deuda por estudiar".

YASNA PROVOSTE: DD.HH. DESDE LA INFANCIA

En tanto, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, abogó por la "justicia educativa" a través del eje transversal de: "descentralización, la inclusión y la persepectiva de género". Cuando hablamos de derecho sostiene que "los derechos humanos se generan y se empiezan a aprender desde la primera infancia", planteó la senadora.

"La primera tarea es recuperarnos del abandono que el Gobierno ha hecho en la educación pública en la pandemia: tenemos un plan de recuperación y reactivación que cuesta 1.800 millones de dólares en cuatro años", agregó la candidata.

Además, la ex presidenta del Senado planteó que, pese a las diferencias que han habido al interior de la Democracia Cristiana en esta materia, su programa está firmemente en contra del lucro en la educación.

SICHEL RESPONDIÓ POR LA "LEY DE GARANTÍAS DE LA INFANCIA" Y EL REVÉS QUE SUFRIÓ EN EL TC

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue emplazado por la Ley de Garantías de la Infancia y la inconstintucionalidad que declaró el TC, luego del recurso interpuesto por Chile Vamos, a las áreas de: educación laica no sexista, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a asociarse; y el principio de autonomía progresiva de los y las menores.

"El que determina si algo es constitucional o no es constitucional es un tribunal que está en nuestro sistema jurídico. Yo estaba de acuerdo con recurrir al TC por una garantía en particular, que era: el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, esa era la razón por la cual debíamos haber recurrido (al TC)... No estoy de acuerdo que se haya reparado por ese caso (educación laica no sexista)", aseguró el ex ministro.

Además, Sichel propone un "gran sistema cultural y educativo que entienda lo valioso que es el sistema educacional en primera infancia, y en cuatro años esperamos solucionar parte importante de la brecha que se ha generado".

"Avanzaremos fuertemente en la condonación de CAE a quienes abandonaron el sistema y hoy están endeudados", dijo.

ARTÉS APUESTA POR UN "PLAN GENERAL DE EDUCACIÓN" Y ME-O POR "FORTALECER LO PÚBLICO"

En tanto, el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, aseguró que tendrá un "plan general" de educación", centrado en un sistema público, estatal, laico y de amplia cobertura y calidad; además, esbozó la idea de poder "expandir el plan de alimentación Junaeb".

Asimismo, el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, indicó que queremos un "Estado docente", argumentando que: "la oferta privada es fantástica, pero donde haya un peso público, reglas públicas (...) Para enfrentar la educación pública se requiere coraje porque está mucho en juego, hay mucha plata dando vuelta".

"Tenemos que hacer un frente común para fortalecer lo público: de lo público a lo privado; con lo privado, pero desde lo público", enfatizó.