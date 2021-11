Coordinador de campaña de Sichel: "Algunos candidatos al Congreso sufren de encuestitis"

El coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, restó importancia a la seguidilla de encuestas que muestran a su candidato en una desmedrada posición respecto a intención de voto.

Los sondeos "son un instrumento más, pero los que deben estar más nerviosos son algunos candidatos al Congreso que sufren de la enfermedad de la encuestitis".

"No sé qué es lo que les va a pasar el día lunes cuando no tengan la encuesta en la mano respecto de qué es lo que tienen que hacer... Hemos visto mucho candidato que parece que se guía por lo que los lunes le dice el oráculo de Cadem", remató el ex diputado, ex militante de RN y de Amplitud.