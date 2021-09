Disputa presidencial marca conmemoración del golpe de Estado

Los diferentes partidos de la izquierda llegaron a la estatua del ex Presidente Salvador Allende Gossens para rendirle un homenaje en este nuevo 11 de septiembre, cuando se conmemoran 48 años del Golpe de Estado de 1973.

Este nuevo aniversario se da en medio de la carrera presidencial, en que las colectividades entregaron sus apoyos a los candidatos presidenciales de sus respectivos pactos.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde (PS), sostuvo que "su legado (el de Allende) trasciende las barreras partidarias".

"Él fue siempre militante del Partido Socialista, un orgulloso militante del Partido Socialista. Hizo una mención especial al Partido Socialista en el discurso de la victoria del 4 de septiembre del año 70'... Pero sin duda su legado trasciende".

"Si alguien quiere reducirlo a un partido o un bloque, creo que está profundamente equivocado", criticó el también senador.

Igualmente fue consultado sobre si Yasna Provoste (DC), abanderada de Nuevo Pacto Social, representa las banderas socialistas.

"La necesidad de enfrentar con decisión las desigualdades, erradicar los abusos y profundizar la democracia, también la representa de muy buena forma la senadora (y candidata presidencial) Yasna Provoste (DC)", puntualizó.

Esta mañana las directivas del #PS y @PPD_Chile, junto a Marcia Tambutti Allende, compañeros y compañeras, realizaron la tradicional romería por Morandé 80 y el monumento al Presidente Salvador Allende, en homenaje a las víctimas de la dictadura. #11DeSeptiembre #AllendeVive pic.twitter.com/tKkIlUakzB — Partido Socialista de Chile (@PSChile) September 11, 2021

Provoste visitó el Museo de la Memoria para conmemorar esta fecha, donde se refirió al proyecto de ley de indulto para los presos del estallido social y a quienes tildan como a los DDHH como una "excusa", en relación a los polémicos dichos de Sebastián Sichel referentes al orden público.

"En estos tiempos en que estamos viviendo no nos deja de sorprender cómo hay quienes plantean que los derechos humanos es una forma de excusa. Soy una autora del proyecto de indulto, no nos arrepentimos de aquello, porque hoy día hay muchos jóvenes que están injustamente detenidos, a ellos y a sus familias también los tenemos presente en un día como hoy", enfatizó la senadora falangista.

Nunca más violaciones de derechos humanos en Chile, ni antes ni ahora. Que la unidad política y social del pueblo nunca más se quiebre. Cuando ello sucede, todas y todos retrocedemos. Cuando el pueblo avanza unido, Chile es mejor. Mi homenaje a la memoria del presidente Allende. pic.twitter.com/xdWkMpdIfd — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 11, 2021

UN LLAMADO A LA UNIDAD

La senadora Isabel Allende, en tanto, hizo un llamado a la unidad del sector. "Es tremendamente doloroso recordar lo que significó ese 11 de septiembre de ahí en adelante. También es imposible olvidar las palabras de Salvador Allende... Nos deja, por supuesto, la esperanza de que 'se abrirán esas grandes alamedas'", afirmó.

"Estamos deseosos de seguir ese camino que nos enseñó. Son necesarias profundas transformaciones sociales, pero eso requiere de amplias mayorías... Por eso invitamos una vez más a la unidad y que también tenemos esperanzas que con la nueva Constitución nacida en democracia lo lograremos", remarcó la hija del derrocado mandatario.

TEILLIER: "SI LOGRAMOS GANAR TENDREMOS UN GOBIERNO POPULAR"

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, indicó que como colectividad se enfilan "a conquistar un Gobierno popular: cumpliremos la palabra de los comunistas de respaldar a Boric".

"No todos en la oposición de ahora estuvo con el Gobierno popular en ese entonces, y creo que hoy día no todos estarían en un Gobierno como ese -los que están en la oposición-. Sin embargo, creo que gran parte de la oposicón hoy día ya está unida en torno a objetivos y hay cosas centrales que nos unen, por ejemplo con el Frente Amplio, muy claras", señaló el hhoy diputado y candidato al Senado.

"Si logramos el Gobierno va a ser un Gobierno de caracter popular", enfatizó.

A 48 años del golpe de estado en Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia. En el Museo de la Memoria recordamos al presidente Salvador Allende y al pueblo chileno. Sin memoria no hay futuro.

Verdad, justicia y reparación a l@s víctimas de violaciones de DD.HH. pic.twitter.com/KdcknmnCRe — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 11, 2021

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, conmemoró este nuevo 11 de septiembre en el Museo de La Memoria, donde señaló que "hace 48 años pasó este Golpe de Estado criminal, cuyas consecuencias se viven hasta hoy".

"Espero que este sea el último 11 de septiembre con la Constitución de Pinochet. Ojalá que en Chile quienes reivindican el legado democrático, de los sueños, de la justicia que representó la Unidad Popular, hoy día no estén solamente en una fuerza... Así que bienvenidos todos: espero que más temprano que tarde nos encontremos", cerró el candidato.

SICHEL: "ME REBELO ANTE LA IDEA DE BUENOS CONTRA MALOS"

En tanto, el candidato presidencial de Vamos Por Chile, Sebastián Sichel, publicó un mensaje en Twitter, señalando que él es de una generación que mira "el quiebre democrático del 11 de septiembre del 1973" como un hecho "trágico y doloroso".

"Me rebelo ante la idea de buenos contra malos; ellos versus nosotros; los de abajo contra los de arriba. Me rebelo a pensar en la política de dos mitades (...) No podemos dejar que el pasado nos divida", arguyó Sichel.