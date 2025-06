Duro cruce Tohá-Jara sobre seguridad durante debate en la Usach

Los candidatos presidenciales oficialistas participaron este martes en un debate organizado por la Usach, el que estuvo marcado por un duro cruce por el tema de la seguridad entre Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá, abanderada del PS, PPD, PL y Partido Radical.

Entre los temas que se trataron en el encuentro estuvo la violencia en las aulas, financiamiento de la educación superior, participación ciudadana y la seguridad pública.

En esta última materia, el candidato del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, pidió una política más dura contra los narcotraficantes, mientras que Jara llamó a tener "urgencia" en los resultados.

Estas palabras motivaron la enfática respuesta de Tohá, quien recordó que este Gobierno enfrentó cifras muy negativas y "todas esas tendencias se lograron cambiar".

"Eso no sucedió porque sí; sucedió porque en el Parlamento se sacaron adelante no una, dos, cuatro o seis, sino que 67 leyes mientras yo era ministra", indicó.

"Revertir esas tendencias es difícil y tenemos una derecha negacionista, que dice que estamos peor que nunca, y estábamos mucho peor en su Gobierno. Peor que eso es que en nuestro propio sector tengamos negacionismo, porque yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha y yo los invito a no caer en esa trampa, porque ese sí que es un error grande", criticó.

"Y nadie lo puede negar"

Ante estas declaraciones, Jara replicó que "es importante que cada uno de los candidatos y candidatas ponga sus puntos de vista, y en materia de seguridad a mí lo que me parece es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que se le han puesto hartas ganas, harto esfuerzo, pero los resultados son los que son, y más que ser un tema de izquierda o derecha o de la ultraderecha, como se ha planteado por parte de la candidata Tohá, a mí me parece que el tema de la seguridad pública es un tema ciudadano, y si no somos capaces desde la izquierda o la centroizquierda de hacernos cargo de lo que a la gente le importa, va a ser muy complicado para el futuro".

"Se han hecho esfuerzos, pero los resultados son los que son y eso nadie lo puede negar", reiteró.