El Primer Café: Jara hizo guiño a Mundaca y Tohá lanzó advertencia

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, detalló esta mañana en el especial de primarias de El Primer Café de Cooperativa las propuestas de su programa de Gobierno y destacó el "trabajo realizado" junto al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en temas de "cambio climático, empleo y economía verde".

Al cierre de su presentación, la exministra del Trabajo expresó: "Quisiera aprovechar para agradecer el cariño de la gente en la calle, el apoyo que ayer me dio el alcalde Matías Toledo de la comuna de Puente Alto y el trabajo que estamos realizando con el gobernador Rodrigo Mundaca de la Quinta Región, pensando en lo que viene para Chile en un crecimiento, en empleo, en economía verde y también en economía azul, que es parte de los nuevos temas que se están desarrollando en torno a los océanos".

Sin embargo, sus palabras fueron replicadas por la abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien cuestionó una eventual irrupción del gobernador de Valparaíso tras las primarias oficialistas: "Cualquier candidato que se defina de centro-izquierda que después de esta primaria se presente por las suyas le da más posibilidad a la derecha. Es algo matemático, no es una gran tesis política".

"Él (Mundaca) ha dicho que si gano yo, se va a presentar", criticó la otrora ministra del Interior.

Jara replicó explicando el motivo de su mención y relatando un encuentro personal con la autoridad regional: "Yo lo nombré porque anoche estuve en su casa y estuvimos precisamente trabajando en temas de cambio climático", señaló la aspirante del PC.

"Él me estuvo generando algunos insumos porque tienen un proyecto muy interesante para la Quinta Región que me parece parte de lo que uno podría recoger en un programa de Gobierno, pero la decisión que él tome (sobre una posible candidatura) yo la respeto, porque es un tema de él, y él no está en esta primaria", concluyó.

Jara acusa "tono autocomplaciente" de Tohá

En el momento en que los candidatos abordaban sus propuestas en materia de seguridad, Jara manifestó su preocupación por el "tono autocomplaciente" de Tohá respecto a su trabajo al mando del Ministerio del Interior.

"La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto no estaríamos teniendo esta conversación y, lo más complejo, es que la población no estaría en la situación en la que se siente", aseveró la candidata del PC.

"Con los datos que hay y con la situación en la que estamos, yo me pregunto: ¿el escáner de Colchane está funcionando? Sería bueno saberlo. Tenemos dificultades en el país y no reconocerlas es cerrar los ojos a un tema en el que la derecha lleva bastante avanzado. Entonces, no podemos estar sin sintonizar con lo que la ciudadanía está viviendo", criticó la extitular del Trabajo.

Jara también valoró los "avances" que hubo en seguridad, pero matizó: "Si uno piensa en una candidatura a la Presidencia, está pensando para el futuro. Yo no vengo aquí a legitimar lo que hice como ministra del Trabajo, porque eso ya la ciudadanía lo va a ponderar en su propia evaluación, lo que vengo es a proponer planes para el futuro en las materias para el país".

Por lo anterior, Tohá respondió: "Perdón, pero es que esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo, no me parece aceptable".

"Es que no es la pega. Es tu actitud, Carolina", le replicó Jara.

Sin embargo, la candidata presidencial del PPD enfatizó: "No, es que no es una actitud autocomplaciente, es una actitud responsable, que no se pare aquí igual que si fuéramos personas que venimos de la oposición a hablar de lo que hay (que hacer)".

"Uno habla de la política como un proceso en que se va construyendo, como un proceso en que se habla a partir de la evidencia de la pega que uno ha ido haciendo, porque no se trata de decir se debería, habría, porque uno cuando es Gobierno tiene que ser también hacerse cargo de lo que ha hecho, si no es poco creíble", fustigó Tohá.