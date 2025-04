En el plazo fatal de Carter, Matthei insistió en primarias para "ganar en primera vuelta"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), reiteró este viernes su llamado a la derecha y centroderecha para concretar una elección primaria amplia y una lista parlamentaria conjunta, asegurando que les permitiría la opción de "ganar en primera vuelta".

La abanderada afirmó que lograr acuerdos en el sector "sería maravilloso", dado que les daría un mejor escenario en la carrera presidencial y también en la parlamentaria, con un posible mandatario que contaría con "mayoría en la Cámara (de Diputadas y Diputados) y en el Senado".

"Hay tantas cosas que podríamos hacer si tuviéramos un presidente y también mayoría en ambas cámaras. Por eso es que vuelvo a hacer un llamado a todos los otros candidatos de la derecha y de la centroderecha: vayamos en una sola lista parlamentaria y tengamos primarias", solicitó Matthei.

Las declaraciones de la exalcaldesa de Providencia se dan en el marco de las complicadas negociaciones de la derecha para realizar primarias, dada la falta de candidatos que se quieran sumar.

Se diluye la opción de primarias Carter-Matthei

Una de las opciones es que Matthei se mida ante Rodolfo Carter, que busca participar del proceso, pero la ausencia de más alternativas hace que la postura de Chile Vamos sea de no apoyarla.

"En caso de no haber primarias, tomaré otro camino afuera de Chile Vamos", adelantó ayer el otrora jefe comunal de La Florida, el cual consiste en asumir una candidatura senatorial bajo el Partido Republicano.

Ante este escenario, el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, indicó que "la oficialización de la primaria ocurre en veinte días", por lo que llamó a "no anticipar definiciones que todavía no ocurren; no es el momento".

Mientras que Cristián Monckeberg (RN), exministro de Desarrollo Social, afirmó en Cooperativa que, aunque él "no ve el problema" de tener un proceso eleccionario reducido con cartas que sean "competitivas", desde Chile Vamos "no quieren organizar una primaria de dos".