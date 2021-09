Encuesta CEP: Boric y Sichel lideran las opciones presidenciales

Gabriel Boric y Sebastián Sichel lideran las opciones presidenciales de acuerdo a los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, dados a conocer en la mañana de este miércoles.

Al realizar la pregunta abierta, ¿quién le gustaría a usted que fue la o el próximo Presidente de Chile?, Boric llega a un 13 por ciento y Sichel a un 11 por ciento de las preferencias.

Más abajo en el listado aparecen Yasna Provoste (6 por ciento), Daniel Jadue y José Antonio Kast, ambos con 3 por ciento.

Sin embargo, llama la atención que un 50 por ciento de los encuestados asegura estar indeciso o no contestó la respuesta.

En la pregunta sobre quien cree que será el próximo Presidente, Boric sube hasta un 25 por ciento, mientras que Sichel llega a un 18 por ciento, seguido por Provoste con un 10 por ciento.

Carmen Le Foulon, coordinadora del área de opinión pública del CEP, comentó que "la mitad de la población no tiene una persona que le gustaría que fuera Presidente, cualquiera que fuera, aquí no se les restringió a que estuvieran en la papeleta o que fueran de un partido político. Después tenemos otro 10 por ciento que responde otras personas, pero si sumamos a quienes sabemos que no van a estar en la papeleta, Daniel Jadue y Pamela Jiles, tenemos un 15 por ciento que responde otras personas que no van a estar en la papeleta".

"Por lo tanto un 65 por ciento de la población o bien no tiene una persona que prefiera o la persona que prefiere no va a estar en la papeleta, por tanto aquí hay un gran trabajo de convencer a parte importante de ese público. Está mucho más abierto que la elección anterior, sin duda", dijo.

La medición fue realizada a 1.443 personas entre el 25 de julio y el 1 de septiembre, con un margen de error del 2,8 por ciento y un 95 por ciento de confianza.

Sichel: La ciudadanía nos envió un mensaje

Al conocer estos resultados, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, manifestó que "la ciudadanía nos envía un mensaje: cambios en democracia y en paz, no más polarización ni división".

"Nosotros creemos en el diálogo, en los acuerdos y en un proyecto que escucha y construye pensando en todos los chilenos. Vamos que se puede", escribió en su cuenta de Twitter.

