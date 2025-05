Encuesta CEP: Matthei y Kast lideran las opciones presidenciales

Evelyn Matthei y José Antonio Kast encabezan las opciones presidenciales de cara a los comicios de noviembre, de acuerdo a los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dados a conocer en la mañana de este miércoles.

Al realizar la pregunta abierta, ¿quién le gustaría a usted que fue la o el próximo Presidente de Chile?, la candidata de Chile Vamos llega a 15% y el abanderado del Partido Republicano a 11% de las preferencias.

Más abajo en el listado aparecen Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con 6%, la exmandataria Michelle Bachelet —que ya declinó competir nuevamente por la Presidencia— con 4%; y Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, con 4%.

Sin embargo, un 52% de los encuestados asegura estar indeciso o no contestó la respuesta, "quizás porque no lo tiene claro; porque todavía hay muchos candidatos; porque todavía no se han resuelto las primarias; por ejemplo, de la izquierda" o "porque todavía queda mucho tiempo para noviembre", dijo Sandra Quijada, coordinadora de área de Opinión Pública del CEP.

En ese sentido, explicó que las personas tienden a no expresar sus preferencias hasta cerca de la fecha de la votación, lo que hace que las mediciones actuales solo reflejen un "momento".

"Yo creo que tenemos que esperar mediciones que están más cercanas a la elección presidencial como para poder decir si es que efectivamente vamos a estar cerca de lo que realmente va a pasar o no", señaló Quijada.